BTS 정국·에스파 윈터, 열애설 확산…소속사 “입장 無”

그룹 방탄소년단(BTS) 정국과 에스파의 윈터. 사진 = 뉴시스

그룹 방탄소년단(BTS) 정국과 에스파의 윈터의 열애설이 온라인을 중심으로 확산되고 있다.

5일 가요계에 따르면, 최근 온라인 커뮤니티에서 두 사람의 공통점이 잇따라 언급되며 열애 의혹이 제기되고 있다.

일부 네티즌들은 “정국과 윈터의 팔에 강아지 세 마리가 그려진 문신이 있는데, 교제 중인 커플임을 암시하는 것”이라는 해석을 내놓았다.

또한 두 사람이 무대에서 착용하는 이어폰의 디자인이 유사하고, 과거 SNS 계정 이름이 ‘아임윈터(imwinter)’와 ‘아임정국(imjungkook)’으로 유사했다는 점도 열애설을 부추기는 요소로 거론됐다.

방탄소년단과 에스파는 모두 세계적인 인기를 가진 K팝 아이돌 그룹인 만큼, 이번 열애설은 국내외 팬들 사이에서 큰 관심을 불러일으키고 있다.

정국의 소속사 빅히트뮤직과 윈터의 소속사 SM엔터테인먼트는 현재까지 열애설과 관련해 별도의 공식 입장을 내놓지 않은 것으로 알려졌다.

