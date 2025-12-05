SSG, 김재환 품었다 ‘2년 총액 22억’…“공격력 강화 기대”

사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG랜더스(대표이사 김재섭, 이하 SSG)는 5일 외야수 김재환 영입계약을 체결했다. 2년 총액 22억원(계약금 6억, 연봉 10억, 옵션 6억) 규모다.

SSG는 지난 시즌 팀 OPS(출루율+장타율) 리그 8위, 장타율 리그 7위에 그쳤다. 공격력 강화를 핵심 과제로 분석했고, 김재환의 최근 성적, 세부 지표, 부상 이력, 적응 가능성 등을 종합적으로 검토했다.

김재환은 최근 3년간 OPS 0.783(출루율 0.356, 장타율 0.427), 52홈런을 기록, 여전히 리그 상위권 파워를 보유한 타자다. 특히 인천SSG랜더스필드에선 같은 기간 OPS 0.802(출루율 0.379, 장타율 0.423)를 작성, 타자친화적인 홈구장의 이점을 활용할 경우 지금보다 반등할 가능성이 있다.

뿐만 아니라 2025시즌 트래킹 데이터 기준 강한타구 비율 39.3%, 배럴(이상적 타구) 비율은 10.5%로 구단 내 2위 수준을 기록했다. 최정과 외국인 선수에 이어 중심 타선에서 장타 생산의 핵심 역할을 맡을 것으로 보인다.

SSG는 이를 바탕으로 세부 계약 조건과 팀 야수 운영 방향성을 신중히 조율했다. 김재환도 새로운 환경인 인천에서의 재기를 희망하면서 영입이 최종 완료됐다.

구단은 김재환이 베테랑으로서 책임감과 공격파트에서의 노하우를 젊은 선수들에게 전수해 OPS 중심의 공격 야구 강화에 기여할 것으로 기대, 기존 선수들과 동일한 경쟁 체제 속에서 퍼포먼스를 평가할 예정이다.

김재환은 “그동안 응원해 주신 두산베어스 팬 분들에게 진심으로 감사하고 죄송하다. 이번 기회가 제 야구 인생의 마지막 도전이라고 생각한다. 이번 도전이 헛되지 않도록 매 순간 최선을 다하겠다. SSG 팬 여러분께도 좋은 모습만 보여드리도록 노력하겠다”고 말했다.

SSG는 “김재환 영입은 팀 OPS 보강과 장타력 강화라는 명확한 목표 아래 진행됐다. 리모델링을 위한 경쟁 기반의 팀 컬러를 유지하면서도, 베테랑의 경험이 젊은 선수들과 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다. 선수 또한 새로운 환경에서의 도전 의지가 강해 구단은 가능성을 봤다”고 밝혔다.

