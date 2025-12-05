로이킴표 성탄 플리…“메리 로이 크리스마스”

싱어송라이터 로이킴이 크리스마스 분위기를 가득 담은 캐럴 플레이리스트를 ‘첫 눈 내리는 날’ 공개하며 팬들에게 따뜻한 연말 선물을 전했다.

로이킴은 5일 공식 유튜브 채널을 통해 ‘첫눈 오는 날 들어야 할 로이킴의 캐롤 플레이리스트(Roy Kim's Christmas Carol Playlist)’ 영상을 공개했다. 해당 영상에서 로이킴은 클래식 캐럴부터 현대적 감성의 노래까지 총 10곡을 자신의 목소리로 소화하며 ‘겨울 감성 장인’다운 매력을 드러냈다.

이번 플레이리스트는 ‘It's Beginning To Look a Lot Like Christmas’를 비롯해 ‘Winter Wonderland’, ‘Santa Claus Is Coming To Town’, ‘Holly Jolly Christmas’, ‘All I Want For Christmas Is You’ 등 크리스마스를 대표하는 곡들이 다수 포함됐다. 잔잔한 사운드에 감미로운 음색이 더해지며 로이킴 특유의 따뜻한 감성이 플레이리스트 전반에 녹아들었다. 특히 클래식 캐럴을 한층 부드럽고 서정적인 톤으로 재해석했다.

최근 신곡 ‘달리 표현할 수 없어요’를 발표하며 활발한 활동을 이어가고 있는 로이킴은 방송, 라디오, 유튜브 등 다양한 플랫폼에서 꾸준히 존재감을 드러내고 있다. 연말 서울 단독 콘서트 ‘2025-26 로이킴 LIVE TOUR [ja, daumm]’ 역시 추가 좌석까지 매진되며 굳건한 티켓 파워를 입증했다.

한편 로이킴은 오는 12월 12일부터 14일까지 서울 공연을 시작으로 부산, 대구, 대전, 고양 등 전국 투어를 이어가며 팬들과 훈훈한 연말 감성을 나눌 예정이다. 이번 캐럴 플레이리스트는 그가 전하고자 하는 ‘따뜻한 계절의 감성’을 더욱 더 짙게 만드는 특별한 선물로 자리매김할 전망이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

