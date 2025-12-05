빅워크, ‘2025 119 메모리얼런’ 마무리…영웅들을 기억하기 위한 2600명의 레이스

사진=빅워크

LG U+와 소방청이 공동 주최하고 빅워크가 주관한 ‘2025 U+119메모리얼런’이 11월 2일 세종중앙공원 도시축제마당 일대에서 2600명의 참가자가 함께한 가운데 마무리됐다고 5일 밝혔다.

‘Run for Heroes – 뛰는 발걸음, 잊지 않는 마음’이라는 슬로건 아래 열린 이번 행사는 소방관과 시민이 함께 달리며 소방관의 헌신과 희생을 기억하고 감사의 마음을 전하는 추모 러닝 페스티벌로 진행되었다.

참가자들을 응원하듯 맑고 푸른 가을 하늘 아래 진행된 행사 현장에는 안내 데스크, 물품보관소, 의료부스를 비롯해 완주 경험을 더욱 특별하게 만들기 위한 다양한 프로그램이 운영됐다. 참가자들을 위해 ‘메달 각인존’에서는 완주 메달에 이름이나 기록을 새겨 소장 가치를 높일 수 있었으며 ‘스포츠테이핑&컨디셔닝’ 부스 운영을 통해 레이스 전후로 부상을 예방할 수 있는 프로그램도 진행되었다. ‘119 러닝 챌린지’는 시속 19km 속도를 1분간 유지해보는 체험으로 러닝의 도전과 축제의 재미를 균형 있게 더했다.

행사의 메인 이벤트인 러닝 코스는 세종중앙공원과 세종호수공원의 경관을 따라 조성된 11.9km와 5km 두 가지 코스로 구성되었다. 특히 11.9km 코스는 ‘119’를 상징하는 의미 있는 거리로 설계되어 행사 취지와 메시지를 참여 경험에 자연스럽게 담아냈다.

이날 현장에는 실제 임무 장비를 착용한 소방관 러너들의 모습이 특히 눈길을 끌었다. 방화복과 공기호흡기(SCBA), 산소통의 무게를 그대로 짊어진 채 코스를 이어가는 모습은 소방관들이 평소 마주하는 책임과 헌신을 그대로 담아내며 현장에 깊은 울림을 전했다. 또한 다수의 소방관 러너들이 압도적인 체력과 스피드로 빠른 기록을 달성하며 소방관의 높은 신체적 역량을 보여주었다.

결승선에는 러닝 종료 직후 빠르게 메달과 기념품을 수령할 수 있도록 ‘통과형 메달 수령 동선’이 마련되었다. 참가자들은 피니시 지점을 통과하며 자연스럽게 메달과 완주 기념 패키지를 수령할 수 있었고 현장 스태프와 시민들의 환호 속에서 혼잡 없이 쾌적하게 완주 순간을 마무리할 수 있었다.

또한 러닝 종료 이후 진행된 폐막식에는 아이폰17 프로, 가민 포러너 265·55, 샥즈 오픈런2 등 총 1000만 원 상당의 럭키드로우 경품 이벤트가 진행되었다. 이번 경품은 LG U+가 참가자들에게 ‘기억에 남는 축제 같은 완주 경험’을 선물하고자 준비한 것으로 참가자들은 러닝의 여운을 이어가는 즐거움과 함께 서로의 완주를 축하하며 현장의 분위기를 더욱 뜨겁게 만들었다.

사진=빅워크

이번 119 메모리얼런은 공공적 메시지와 아웃도어 러닝의 에너지를 균형감 있게 결합한 행사의 우수한 사례로 남았다.

빅워크는 공공기관·지자체·민간 브랜드를 아우르는 다양한 고객 스펙트럼을 기반으로, 행사의 목적과 톤에 맞춘 맞춤형 마라톤 페스티벌 기획을 수행해 왔다. 이번 행사에서도 순직 소방관을 추모하는 의미와 시민 참여형 러닝 페스티벌의 활력을 자연스럽게 연결하며, 기억·존중·참여라는 행사 메시지를 참가 경험 전반에 일관성 있게 녹여냈다.

또한 세종호수공원의 개방적 지형과 보행 동선을 고려하여 가시성과 안전이 확보된 코스 설계, 충분한 안전요원·스태프 배치, 라바콘 및 안전띠 등 효율보다는 안전에 최적화된 장비 활용을 통해, 대규모 러닝 행사 운영에 필요한 현장 대응력과 안전 통제 능력을 보여줬다.

확산되고 있는 마라톤·러닝 페스티벌 트렌드 속에서, 빅워크는 “즐거움과 안전의 균형”을 최우선 가치로 두는 운영사로 자리매김하고 있다. 이는 단순한 행사 제작을 넘어 참여자 중심의 경험 설계와 지속 가능한 마라톤 페스티벌 운영 능력을 갖춘 기업으로서의 입지를 보여주는 사례로 남았다.

