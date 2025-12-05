드래곤빌리지 럼블, 양대마켓 모두 1위 기록

사진=하이브로

하이브로(대표 원세연)는 11월 28일 출시된 캐주얼 수집형 전략 게임 ‘드래곤빌리지 럼블’이 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어 양대 마켓에서 인기 1위에 올랐다고 5일 밝혔다.

‘드래곤빌리지 럼블’은 직관적인 조작과 ‘럼블 머신’ 시스템, 그리고 차별화된 소셜 요소가 유저들 사이에서 좋은 반응을 얻고 있다. 특히 4일 진행된 글로벌 오픈을 통해 세계 각국의 유저가 게임에 참여하면서 국기를 걸고 경쟁하는 ‘국가 대항전’ 콘텐츠도 새롭게 즐길 수 있다.

또한 양대 마켓 1위 달성과 글로벌 오픈을 기념해 게임 내 핵심 재화인 열쇠와 보석을 획득할 수 있는 쿠폰 3종을 지급한다. 쿠폰 코드는 ▲NO1RUMBLE ▲GLOBALOPEN1 ▲GLOBALOPEN2이다.

하이브로 관계자는 “유저분들의 뜨거운 성원 덕분에 성공적인 글로벌 오픈과 함께 양대 마켓 1위를 달성할 수 있었다”라며 “전 세계 유저들이 함께 즐기는 이 될 수 있도록 안정적인 서비스와 지속적인 콘텐츠 제공에 최선을 다하겠다”고 전했다.

‘드래곤빌리지 럼블’은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있으며 자세한 정보는 공식 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자

