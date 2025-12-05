뉴트리디데이, 2025 일구상 시상식 기념 김선호 축하 영상 SNS 이벤트 진행

뉴트리디데이가 오는 8일 진행되는 ‘2025 뉴트리디데이 일구상 시상식’을 기념해 전속 모델 김선호와 함께하는 SNS 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 시상식 당일 오전 11시부터 시상식 종료 시까지, 김선호 배우의 축하 영상 공개와 연계해 실시간으로 운영된다. 뉴트리디데이는 7일 자사 공식 SNS 채널을 통해 이벤트 참여 방법 및 경품 안내를 사전 공지할 예정이다.

축하 영상은 시상식 생중계를 통해 최초 공개되며, 중계는 네이버 스포츠, IB SPORTS, 유튜브 채널을 통해 송출된다.

이벤트 참여자 중 추첨을 통해 선정된 당첨자에게는 장 건강과 활력 증진에 도움을 주는 이중제형 건강기능식품 ‘바이탈 이뮨 올인원 100억 프로바이오틱스 멀티비타민 앤 미네랄’이 증정된다. 이번 이벤트는 야구 팬과 배우 김선호 팬층이 함께 참여할 수 있는 이벤트로 높은 관심이 예상된다.

뉴트리디데이 관계자는 “김선호 배우와 함께한 이번 축하 영상 및 SNS 이벤트를 통해 더 많은 팬들이 한국 야구의 성장과 감동을 함께 기념할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 뉴트리디데이는 야구 팬과 선수들을 잇는 건강 파트너이자 든든한 후원사 역할을 지속적으로 이어갈 것”이라고 전했다.

