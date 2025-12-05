하나은행 이이지마, 여자농구 최초로 아시아쿼터 라운드 MVP 선정

사진=WKBL 제공

아시아쿼터 최초의 라운드 최우수선수(MVP)가 탄생했다.

이이지마 사키(하나은행)가 1라운드 최고의 선수로 뽑혔다. 한국여자농구연맹(WKBL)은 5일 ‘BNK금융 2025~2026시즌 여자프로농구 flex’ 1라운드 MVP 기자단 투표 결과, 이이지마 사키가 총 73표 중 67표를 받아 1위에 올랐다고 밝혔다. 2위 강이슬(국민은행·6표)을 넉넉한 차이로 따돌렸다. 하나은행은 2020~2021시즌 6라운드 MVP 강이슬(국민은행) 이후 5시즌 만에 라운드 MVP를 배출하게 됐다.

펄펄 날았다. 이이지마 사키는 5경기에 출전해 경기당 30분27초를 소화, 19.2득점, 7.4리바운드, 1.6도움, 1.4스틸 1.2블록 등을 기록했다. 3점 슛 성공률 전체 1위(32회 시도 14회 성공 43.8%)를 작성하는 등 인상적인 장면을 대거 만들어냈다. MVP 상금은 200만원이다.

한편, 1라운드 기량발전상(MIP)은 신이슬(신한은행)에게로 돌아갔다. WKBL 심판부, 경기부 투표 결과, 총 36표 중 17표를 획득했다. 팀 동료 홍유순(7표) 등을 제치고 1라운드 MIP로 선정됐다. 신이슬은 경기당 34분55초 동안 12.8점 6.0리바운드 2.8도움 등을 마크했다. 스틸은 경기당 2.0에 달한다. 전체 1위를 달성하기도 했다. MIP 상금은 100만원이다.

사진=WKBL 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]