내맘대로 지구별, 16주년 대축제… 유저 급증 ‘인기 역주행’

코스모스엔터테인먼트(대표 이호형)는 자사 장수 온라인 소셜 게임 ‘내맘대로 지구별(내맘대로 Z9별)’이 16주년을 기념해 진행한 ‘16주년 대축제’ 프로모션이 호응을 얻고 있다고 4일 밝혔다. 이번 이벤트 이후 대기열이 발생할 정도의 뜨거운 반응을 얻으며 인기 역주행에 성공했다.

이번 프로모션은 신규·복귀 유저는 물론 기존 유저까지 모두 참여할 수 있도록 풍성한 구성으로 기획됐다. 인게임 플레이만으로도 다양한 치장성 아이템이 지급되며, 단순 출석만으로 최신 아이폰 17 Pro에 도전할 수 있는 경품 혜택이 마련돼 유저 관심이 폭발적으로 확산되고 있다.

프로모션 시작 직후부터 유저 유입이 가파르게 상승하며 서비스 초창기를 연상시키는 활기가 되살아나고 있다. 특히 평일 오후 시간대에도 태양 서버 주요 채널(1·4·10채널)에서 접속 대기열이 발생하는 등, 장수 온라인 게임으로서는 보기 드문 흥행 리바운드가 관측되고 있다.

마을 내 유저 수도 급증하며, 신규·복귀 이용자를 향해 ‘친구 인맥 급구(친구 사귀기)’를 외치는 모습이 포착되는 등 게임 커뮤니티가 다시 활기를 되찾는 모습이다.

흥행 열기는 인플루언서 참여로 더욱 가속화되고 있다. 이벤트 시작 이튿날인 지난 11월 28일에는 SOOP 스트리머 ‘미녕이데려오께’가 게임을 방문해 다양한 콘텐츠를 선보였다. 같은 주 주말에는 YouTube 스트리머 ‘씬나라’가 참여해 주말 유저 수 증가에 기여했다. 여기에 오는 5일 저녁에는 치지직 스트리머 ‘세노’가 ‘내맘대로 지구별’을 찾을 예정이어서 16주년 대축제의 흥행 곡선은 더욱 가파르게 상승할 전망이다.

코스모스엔터테인먼트 내맘대로 지구별 운영팀은 “16주년을 맞아 진짜 축제 같은 경험을 전달하고자 많은 준비를 했는데, 유저분들의 뜨거운 참여 덕분에 게임이 다시 한번 주목받고 있어 감사하다”며 “이 열기가 크리스마스를 지나 연말까지 이어질 수 있도록 더욱 즐거운 콘텐츠를 제공하겠다. 앞으로도 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

16주년 기념 프로모션에 대한 보다 자세한 정보는 내맘대로 지구별 공식 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

