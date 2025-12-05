하정우, ‘전현무계획3’서 매운맛 먹방→전현무 연기 평가까지 솔직 공개

배우 하정우가 ‘전현무계획3’에서 감독으로서 전현무의 연기에 대해 솔직한 평을 전한다. 사진 = MBN·채널S ‘전현무계획3’

5일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 ‘전현무계획3’ 8회에서는 ‘먹친구’ 전현무-곽튜브(곽준빈)와 ‘먹친구’ 하정우-김동욱이 의기투합해 서울 직장인들의 밤 맛집을 찾아 나서는 모습이 펼쳐진다.

이날 네 사람은 전현무의 안내로 서울 충현동의 골목 미로를 따라가며 맛집으로 향한다. 낯선 골목이 계속되자 김동욱은 “여기 식당이 있다고요?”라며 고개를 갸웃하고, 하정우도 “이런 곳을 어떻게 알고 오냐”며 신기해한다. 드디어 도착한 숨은 맛집에서 이들은 ‘맵단’ 간장 코다리찜을 영접해 본격 먹방에 나선다.

사진 = MBN·채널S ‘전현무계획3’

특히 스스로 ‘맵찔이’라 밝힌 하정우-김동욱은 “속에서 매콤함이 올라온다”며 땀을 폭포처럼 흘려 웃음을 안긴다. 그러면서 하정우는 “저는 짬뽕, 마파두부, 마라탕은 못 먹는다. ‘범죄와의 전쟁’에서도 탕수육 먹었다”며 범상치 않은 ‘맵찔력’을 과시한다.

하정우의 먹방 이야기가 나오자 전현무는 영화 ‘황해’ 속 화제의 ‘김 먹방’을 언급하며 “먹는 연기할 때 신경 쓰이진 않냐”고 묻는다. 하정우는 “‘베를린’ 감독님이 나 먹는 것만 보인다고 먹방을 뺀 적도 있다”고 비화를 밝힌다. 이때 곽튜브는 “우리에게도 전현무 배우가 있다. 현무 형이 연기하는 걸 보신 적이 있느냐?”고 돌발 질문을 던진다.

하정우는 “(전현무가 나온) 건강음료 광고 속 춤 연기가 너무 임팩트가 있어서…”라고 ‘리스펙’을 보낸다. 그러자 전현무는 “사실 그 광고를 찍기 전날, 여자친구와 헤어졌다. 눈물 흘리는 광대의 심정으로 촬영한 것”이라고 최초로 비화를 고백한다. 예상치 못한 발언에 곽튜브는 “조커였네요~”라고 다급히 극찬(?)을 보내고, 하정우는 “별명 나왔네. 호아킨 현무 피닉스!”라고 애칭을 붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편, 연기 열정만큼 먹방에도 진심인 하정우-김동욱과 함께하는 ‘서울의 밤’ 특집 먹트립은 5일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S ‘전현무계획3’ 8회에서 확인할 수 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

