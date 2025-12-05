SM엔터, ‘K-엔터 최초’ 1억 수출의 탑·서비스탑 수상

SM엔터테인먼트가 ‘1억불 수출의 탑’과 ‘서비스탑’을 동시 수상했다.

지난 4일 무역센터 코엑스 D홀에서 개최된 제 62회 무역의 날 기념식에서 참석한 장철혁 SM 공동대표는 “K-팝의 글로벌 확산에 기여해온 지난 30년의 노력이 인정받은 순간이며, K-콘텐츠의 세계화를 선도하는 글로벌 기업으로서 더 큰 도전과 혁신을 이어가겠다”는 소감을 전했다.

SM의 ‘1억불 수출의 탑’ 수상은 K-POP 엔터테인먼트 기업 최초 사례로, 지난 수십 년간 글로벌 음악·콘텐츠·IP 사업을 통해 지속적으로 해외 수출을 확대해 온 공로이자, 창립 30주년을 맞은 해에 거둔 성과라 더욱 의미가 크다.

산업통상자원부가 주최하고 한국무역협회가 주관하는 무역의 날 기념식은 국가 경제 성장에 공헌한 수출 기업 및 유공자를 포상하는 행사로, 1964년 정부가 수출 1억불을 달성한 것을 기념하여 시작되었으며, 연간 100만 달러 이상의 수출 실적을 달성한 기업에게 ‘수출의 탑’을 수여하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]