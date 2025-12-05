삼성, 코칭스태프 개편…무라카미 1군 메인 타격&모리야마 2군 감독

사진=삼성라이온즈 제공

프로야구 삼성이 코칭스태프 개편을 단행했다. 일본인 타격코치와 퓨처스 감독을 영입하고 1군 야수총괄 코치직을 신설하는 등 변화가 이뤄졌다.

우선 무라카미 타카유키 전 소프트뱅크 1군 타격코치가 삼성 유니폼을 입게 됐다. 무라카미 코치는 1군 메인 타격 파트를 맡을 예정이다. 일본프로야구(NPB) 올스타 출신인 무라카미 코치는 현역 시절 통산 147홈런을 기록한 바 있으며 17년간 유틸리티 플레이어로 활약했다.

모리야마 료지 전 소프트뱅크 투수코치는 삼성 퓨처스 지휘봉을 잡는다. 모리야마 감독은 1996년부터 지난 시즌까지 NPB에서 투수 및 재활코치 등 보직을 거치며 다양한 경험을 쌓은 인물. 구단의 최대 과제인 투수 육성 및 세대교체 적임자로 평가받고 있다.

채상병 현 1군 배터리 코치는 1군 야수총괄 코치를 맡게 됐다. 선수단 파트별 관리 효율을 위해, 2015년부터 오랜 기간 코치로 일하며 선수단에 대한 이해도가 높은 채 코치가 중요 직책을 맡게 됐다.

삼성 프랜차이즈 스타 출신인 박석민 전 두산 1군 타격코치는 다음 시즌 삼성 퓨처스 타격을 맡게 된다. NPB 연수와 코치 경험을 토대로 고향팀 후배들의 기량 향상을 도울 예정. 팀워크에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

이밖에 과거 삼성 수비코치를 역임했던 이윤효 전 코치를 재영입했다. 3군 총괄 겸 수비코치를 맡을 예정이다. 최일언 1군 수석코치가 1군 메인 투수코치를 겸직하고, 박석진 현 1군 메인 투수코치는 1군 불펜코치로, 박희수 현 1군 불펜코치는 퓨처스 투수코치로 보직이 바뀐다.

이흥련 코치가 퓨처스에서 1군 배터리코치로 이동하고, 김응민 코치가 퓨처스 배터리 파트를 담당할 예정이다. 퓨처스 수비 파트는 새로 영입한 남원호 코치가 맡게 됐다. 최영진 현 1군 전력분석원은 3군 타격분석코치로 자리를 바꾼다. 또한 3군 타격 파트를 배영섭 코치가, 주루 파트를 강명구 코치가 담당하게 됐다.

