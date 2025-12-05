윤딴딴, 전처 폭로 6개월 만에 근황 전해…“청소 알바와 음악 레슨하며 지내”

가수 윤딴딴. 사진 = 윤딴딴 SNS 계정

가수 윤딴딴이 전처 은종의 가정폭력 및 외도 폭로 이후 6개월 만에 근황을 전했다.

윤딴딴은 5일 자신의 SNS를 통해 “저는 열심히 지내고 있다. 느껴야 할 것 잘 느끼고, 해야 할 것 열심히 하며 그렇게 지내고 있다”며 청소 아르바이트와 음악 레슨 등을 하며 지내고 있다고 밝혔다.

그는 “청소 알바도 하고, 음악 레슨도 하고, 떠나간 사람이 남긴 자국에 슬퍼도 하고, 손을 내밀어준 사람의 온기도 느끼며 달라진 하루하루를 열심히 걸어가고 있다”며 “이 시간을 지나며 느껴지는 것 중 가장 큰 마음은 ‘직면’인 것 같다. 아무리 생각을 해봐도 직면 말고는 다른 답이 떠오르지 않더라”고 말했다.

또한 “달아주시는 댓글과 주변에서 전해주는 이야기도 가능한 한 다 듣고 보고 있다. 초반에는 힘든 마음에 악플 3~4개 정도 차단하고 그랬었는데 어느 순간부터는 그럴 마음도 안 생기더라”고 고백했다.

윤딴딴은 이어 “시간이 지날수록 떠나가신 팬분들에 대한 속상함보다 좋아해 주신 시간만큼 느끼셨을 충격과 실망에 죄송함이 계속 커졌다. 무너진 그 마음에 다시 한번 진심으로 죄송하다”며 “앞으로 제가 살아갈 모습이 제 다짐과 일치한다면 언젠가 그 모습을 납득해 주시는 분들께만이라도 다시 사랑받을 수 있는 날이 오길 염치 없이 바란다”고 덧붙였다.

한편, 윤딴딴은 가수 은종과 5년간 열애 끝에 2019년 12월 결혼했다. 은종은 지난 6월 윤딴딴과 이혼 사실을 알리며, 윤딴딴이 결혼 생활 중 외도와 폭행 등의 귀책 사유를 저질렀다고 주장했다. 이에 윤딴딴은 결혼 생활 중 폭력적인 행동이 있었다는 사실은 인정하면서도, 은종의 폭언과 폭행으로 인한 정당한 반격이라고 반박했다.

외도 관련 소송에 대해서는 “상간 소송은 승소 패소의 개념이 아니며, 육체적 관계는 전혀 없었고, 2000만 원 소송에서 외도 정도에 따라 1000만 원 판결이 났다”고 밝혔다.

