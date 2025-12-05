[내야외야] SSG, ‘섬곤전’ 수익금으로 따뜻한 나눔 실천

사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG랜더스(대표이사 김재섭, 이하 SSG)가 4일 인천 부평구 소재 아동복지시설 ‘파인트리홈’에서 ‘랜더스페셜 매치-섬곤전(이하 섬곤전)’을 통해 마련된 수익금 전달식을 진행했다.

이번 행사는 팬들의 성원에 보답하고, 지역사회와 상생하는 사회공헌 활동의 일환으로 기획됐다.

지난 10월 24일 인천SSG랜더스필드에서 열린 ‘섬곤전’은 2025시즌 동안 뜨거운 응원을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련된 특별 이벤트 경기로, 2만2000여명의 팬들이 야구장을 가득 메우며 성황리에 마무리됐다.

팬들의 열띤 참여로 티켓 판매와 선수단 애장품 자선 경매를 통해 발생한 총 4084만 2098원의 순수익과 라인프렌즈 패키지 선물을 포함한 총 4500만 원 상당의 기부금과 물품을 파인트리홈 보육원에 전달했다.

기부금 전달식 행사에는 감독 오태곤을 비롯한 ‘오태곤 팀’ 선수단, ‘한유섬 팀’ 감독 한유섬도 직접 참석해 의미를 더했다. 선수단은 야구 키링을 함께 만들며 정을 나눴고, 미니 사인회를 열어 소중한 추억을 선물했다.

이날 행사에 참여한 오태곤은 “연말을 맞아 기부 행사에 참여하게 돼 뜻깊은 하루를 보냈다. 또 팬 분들이 섬곤전에 많은 관심을 보내주신 덕분에, 이렇게 기부도 할 수 있었다. 감사하다는 말씀 다시 한 번 더 전하고 싶다”고 소감을 남겼다.

파인트리홈 김주리 원장은 “연말을 앞두고 SSG랜더스의 따뜻한 교류가 아이들에게 큰 희망이 되고 있으며, 바쁜 일정 속에서도 파인트리홈을 찾아 아이들과 함께해 준 진심 어린 나눔에 깊이 감사드린다. 이번 만남은 아이들에게 오래도록 기억될 소중한 시간이 될 것”이라고 전했다.

SSG는 팬들의 사랑으로 만들어진 수익을 지역사회에 환원하며, 팬과 함께 사회적 책임을 실천하고 아이들에게 따뜻한 행복을 전하는 뜻깊은 자리를 마련했다. 이번 행사는 단순한 금전적 지원을 넘어 스포츠가 가진 선한 영향력을 보여주는 자리로, SSG는 앞으로도 팬과 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 확대할 계획이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]