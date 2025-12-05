‘키스는 괜히 해서’ 장기용, 속앓이 끝 꽃길 활짝 [TV핫스팟]

‘키스는 괜히 해서!’ 장기용이 드디어 안은진의 비밀을 알았다. 로맨스 꽃길이 펼쳐질까.

지난 4일 방송된 SBS 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’ 8회에서는 좋아하지만 표현할 수 없는 공지혁(장기용 분)과 고다림(안은진 분)이 서로에게 선을 그었다. 그러던 중 공지혁이 고다림의 비밀을 알게 되면서, 이들의 사랑에 큰 전환점이 찾아왔다. 둘이 마음껏 사랑하길 바란 시청자들에게는 더할 나위 없이 짜릿한 8회 엔딩이었다.

앞서 공지혁은 유하영(우다비)과의 결혼을 선언했다. 자신의 행복보다, 사랑하는 고다림의 행복을 선택한 공지혁의 아픈 사랑법이었다. 그러나 김선우를 좋아하고 고다림이 애엄마도, 김선우의 아내도 아닌 것을 아는 유하영에게는 긴급상황 그 자체. 결국 공지혁과 유하영은 급하게 약혼을 하게 됐다.

공지혁의 약혼 소식은 고다림의 마음을 또다시 복잡하게 했다. 자신이 찾아간 날 밤 공지혁이 차가웠던 이유가 유하영과의 약혼 때문이라고 생각한 고다림은 공지혁을 일로만 대하기로 결심, 아무렇지 않은 척했다. 하지만 공지혁은 여전히 실수하고 다치는 고다림이 계속 신경 쓰였고 그럴수록 그녀에게 차갑게 대했다. 그런 공지혁을 보는 고다림의 가슴도 아팠다. 길에 주저앉아 눈물을 쏟을 정도로.

그러던 중 공지혁과 고다림이 함께 섬마을에 갔다가 배가 끊기고 민박집에 남은 방도 하나뿐인 상황에 처했다. 모두 마케팅팀 마종구(박진우 분) 팀장의 계략이었다. 계속 서로 선을 긋던 두 사람이지만 하룻밤을 함께 하면서 애써 지키던 거리가 서서히 무너졌다. 늦은 밤 잠든 고다림을 바라보던 공지혁은, 그녀를 향한 걷잡을 수 없는 감정 때문에 밖으로 뛰어나왔다.

서울로 돌아온 공지혁은 우는 유하영을 다정하게 토닥이는 김선우를 봤다. 공지혁 입장에서는 둘의 불륜이 지속되는 것으로 보이는 상황. 공지혁은 고다림을 향한 걱정, 사랑, 고다림을 배신한 김선우에 대한 분노 등으로 그에게 주먹다짐을 했다. 더 이상 참을 수 없는 유하영이 모든 비밀을 털어놓으려 했지만, 김선우가 다시 한번 유하영을 말렸다. 공지혁은 김선우에게 “한 번만 더 이런 일 있으면 당신 내 손에 죽어”라고 경고했다. 그러나 자신이 고다림 곁에 설 수 없다는 것만 다시 뼈저리게 느꼈다.

약혼식 전날 공지혁은 자신도 모르게 고다림이 말한 ‘할아버지 나무’를 찾았다. 그곳에서 고다림, 김선우, 김선우의 아들 김준(채자운 분) 세 사람이 다정하게 있는 모습을 목격했다. 공지혁은 돌아설 수밖에 없었다. 그리고 결국 찾아온 약혼식 당일. 공지혁은 약혼식장에서 고다림, 김선우, 김준이 함께 있는 것을 다시 한번 목격했다. 그런데 김준이 고다림을 엄마가 아닌 “다림이 고모’라고 불렀다.

고다림이 애엄마가 아니라는 것을, 김선우의 아내가 아니라는 것을 공지혁이 알게 된 것이다. 충격에 휩싸인 공지혁의 모습으로 ‘키스는 괜히 해서!’ 8회가 끝났다. 아버지의 불륜으로 평생 괴로워한 엄마를 본 공지혁은, 자신이 유부녀 고다림을 사랑하는 것이 죽을 것만큼 고통스러운 일이었다. 그러나 그 장애물이 사라진 것. 공지혁과 고다림의 로맨스 꽃길이 기대되는 짜릿한 엔딩이었다.

