원지, 사무실 논란에 재차 사과…“운영 방식 재정비·재택근무 전환”

여행 크리에이터 원지(본명 이원지)가 사무실 논란과 관련해 다시 한 번 사과했다.

원지는 4일 자신의 유튜브 채널에 사과 영상을 올리며 “사무실 논란과 관련해서 많은 분들께 걱정과 심려 끼쳐 드린 점 진심으로 죄송하다”고 밝혔다.

그는 “특히 환기의 중요성은 제가 누구보다 많이 강조를 했는데, 그 부분에 신경을 쓰지 못해서 팀원분들께 불편을 드린 부분도 죄송하고 깊이 반성하고 있다”며 “논란 이후에는 바로 재택근무로 전환했고 운영 관련해서도 정리를 해 나가고 있다”고 설명했다.

이어 “최근에 사무실에 직접 찾아오시는 분들도 계시고 사실과 다른 부분이 기사화되고 있어서 너무 늦지 않게 설명을 해 드려야 할 것 같아 영상을 올리게 됐다”고 말했다.

그러면서 “한남동 사무실은 100% 제 지분이 없는 회사 지분의 사무실이고 소속사 대표는 제 남편도 친척도 아니다. 업무적으로만 관련돼 있다”고 선을 그었다.

원지는 “규모가 크든 작든 대표로서의 부족함을 많이 느끼고 있다. 많이 겸손해질 수 있는 시간이었다”며 “쓴소리와 응원 모두 감사드린다”고 전했다.

마지막으로 그는 “앞으로는 제가 할 수 있는 범위 안에서만 하면서 욕심부리지 않고 정리를 잘해 나가려고 한다”고 밝혔다.

한편, 원지는 지난달 20일 유튜브에 게시한 ‘6평 사무실 구함’ 영상으로 논란에 휩싸인 바 있다.

