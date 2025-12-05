얇고 비대칭한 입술, 티 나지 않는 필러 디자인이 관건

​

# 인천 주안역 인근에 거주하는 20대 B씨는 얇고 좌우 비대칭이 두드러진 입술로 인해 필러 시술을 진지하게 고민하고 있다. 하지만 시술 후 과하게 부풀어 보이거나 인위적으로 보이지는 않을지에 대한 걱정으로 쉽게 결정을 내리지 못하고 있다.

B씨처럼 선천적으로 입술 볼륨이 부족하거나 좌우 비대칭, 또는 처진 입꼬리 등으로 인해 심미적 고민이 깊어지는 경우가 많다. 특히 연령 증가에 따른 콜라겐 감소로 입술 라인이 희미해지고 주름이 발생하는 현상 또한 빈번하다. 이러한 입술의 심미적 고민 해결을 위한 여러 방법 중, 특히 자연스럽고 즉각적인 개선 효과를 목표로 할 때 입술 필러 시술은 효과적인 대안으로 평가받는다.

필러는 인체 친화적인 히알루론산 성분을 입술 조직 내에 주입하여 볼륨을 보완하고 라인을 정돈하는 비수술적 미용 시술이다. 이는 얇은 입술에 볼륨을 부여하거나, 비대칭을 교정하며, 처진 입꼬리를 상향 조정하여 보다 또렷하고 부드러운 인상을 연출하는 데 활용될 수 있다. 이외에도 이마, 코, 턱, 볼, 팔자주름 등 다양한 부위에 적용돼 얼굴의 입체감과 균형을 조화롭게 개선하는 데 활용된다.

다만 입술은 혈관 분포가 복잡하고 피부층이 얇은 부위로, 필러 주입 깊이와 양 조절, 좌우 균형 설계가 매우 중요하다. 충분한 분석 없이 과도한 양이 주입될 경우 부자연스러운 볼륨감이나 뭉침, 비대칭이 발생할 수 있어 무엇보다 정밀한 디자인이 요구되는 부위로 꼽힌다.

입술 필러의 만족도를 높이기 위해서는 개인의 입술 형태, 비율, 입꼬리 방향, 피부 탄력, 전체 얼굴형과의 조화를 종합적으로 분석한 뒤 맞춤 설계를 진행하는 과정이 필수적이다. 단순히 볼륨을 키우는 방식이 아니라, 중앙·윗입술·아랫입술·입꼬리 등 각 부위의 균형을 고려한 세밀한 접근이 중요하다.

특히 한 번에 많은 양을 주입하기보다, 소량씩 여러 층으로 나누어 주입하는 레이어링 방식과 필요한 부위 중심의 디자인 접근을 통해 보다 자연스럽고 안정적인 결과를 기대할 수 있다. 입술 필러 역시 단일 부위 개선보다는 전체 인상 흐름을 고려한 디자인 개념으로 접근해야 만족도가 높다.

진은옥 인천 아임뷰티클리닉 대표원장은 "최근 입술 필러 상담에 임하는 환자분들은 과도한 볼륨보다는 '원래 자신의 입술처럼 자연스러운 변화'를 선호하는 경향이 많다"며, "입술은 미세한 변화에도 인상 전체가 크게 달라지는 부위이기에, 시술자의 정교한 깊이 조절과 개인별 맞춤 균형 디자인이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

이어 "시술자의 숙련도와 미적 노하우에 따라 결과의 차이가 현저하게 나타날 수 있으므로, 충분한 상담을 통해 개인의 얼굴형과 입술 구조에 최적화된 맞춤 설계를 진행할 때 비로소 자연스럽고 조화로운 입술 라인을 완성할 수 있다"고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]