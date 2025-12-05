새해에도 이어질 티켓 파워…임영웅, 1월 고척돔 공연도 ‘전석 매진’

가수 임영웅이 이번에도 압도적인 티켓 파워를 입증했다.

지난 4일 오후 8시 NOL 티켓을 통해 내년 1월 이틀간 열리는 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 서울 티켓 예매가 오픈됐다.

‘전국구 피켓팅’을 예고하며 대중의 긴장감을 높인 임영웅의 서울 콘서트 티켓은 오픈과 동시에 빠른 속도로 전 회차 전석 매진을 기록하며 다른 지역에 이어 전석 매진 행렬을 이어가게 됐다.

고척스카이돔에서 열리는 서울 콘서트 티켓까지 초고속 전석 매진을 기록한 임영웅은 현재 투어 중이다.

인천을 시작으로 대구와 서울(KSPO DOME) 2주차 공연을 성공적으로 끝낸 데 이어 오는 19일부터 21일까지 김대중컨벤션센터에서 광주 콘서트를 연다. 그 후 2026년 1월 2일부터 4일까지 대전, 1월 16일부터 18일까지 서울 고척스카이돔, 2월 6일부터 8일까지 부산에서 공연을 개최한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

