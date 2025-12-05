조세호 측 “조폭과 연관설 사실 아냐…법적 대응 검토”

방송인 조세호. 뉴시스 제공

방송인 조세호가 조직폭력배와 친분설을 강하게 부인했다.

최근 온라인상에서 조세호가 조직 폭력배 일당과 친분이 있으며 고가의 선물을 받는다는 글이 올라왔다. 글쓴이는 조세호가 이들과 함께 찍은 사진을 공개하며 조세호가 일당이 운영하는 프랜차이즈를 홍보해줬다고 주장했다.

이와 관련해 조세호 소속사 A2Z엔터테인먼트는 5일 “제보자로 알려진 A씨는 자신이 운영하는 SNS 계정을 통해 최 씨와 조세호 씨의 친분을 언급하며 ’조세호 씨가 최 씨의 행위에 직접 혹은 간접적으로 연루되어 있다‘는 의혹을 제기하고 있다. 그러나 이는 A씨 개인의 추측에 불과하며 사실이 아님을 분명히 밝힌다”고 선을 그었다.

이어 “A씨는 ‘조세호 씨가 최 씨로부터 금품이나 고가의 선물을 수수했다‘는 의혹을 제기하고 있으나 이 역시 A씨 개인의 추측 그 이상도 이하도 아니며, 사실과 무관함을 분명히 밝힌다”고 강조했다. 소속사는 A씨에 대해 허위사실적시명예훼손 및 업무방해 등 범죄행위에 관하여 형사, 민사상 법적 대응을 적극 검토 중이며 루머 유포에도 법적 대응을 예고했다.

조세호는 2001년 SBS 6기 공채 개그맨 현재 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’, ‘1박2일’ 시즌4, ‘도라이버’ 등에 출연 중이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

