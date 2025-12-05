임영웅, 폭설 속 직접 삽 들었다…“내 집 앞 눈은 내가 치우자”

가수 임영웅이 스스로 눈치우기에 나선 훈훈한 모습을 공개했다. 사진 = 임영웅 SNS 계정

가수 임영웅이 스스로 눈 치우기에눈치우기에 나선 훈훈한 모습을 공개했다.

임영웅은 지난 4일 자신의 SNS에 “제설작전”이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 임영웅은 패딩점퍼와 트레이닝 바지를 착용한 편안한 차림으로 넉가래를 들고 눈 쌓인 골목을 치우고 있는 모습이 담겼다.

사진 = 임영웅 SNS 계정

제설 작업을 하던 임영웅은 “눈길 운전 조심하세요”라며 안전을 당부했다. 이어 끝없이 쌓이는 눈을 보며 “돌아서면 쌓인다”라고 말해 폭설 속 고된 작업 현실을 드러내는 한편, 특유의 유머로 웃음을 자아냈다.

그는 “제설도 작전이다. 내 집 앞 눈은 내가 치우자”라고 말하며 솔선수범하는 태도로 훈훈함을 더했다.

한편, 임영웅은 오는 19일부터 21일까지 광주 김대중컨벤션센터에서 전국투어 ‘아임 히어로’광주 공연을 개최한다. 내년 1월 2~4일 대전, 1월 16~18일 서울 고척스카이돔, 2월 6~8일 부산 공연을 통해 팬들과 만날 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

