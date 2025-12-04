용인FC, 2026 K리그2 시즌권 판매 개시… 카드형·티켓북형 두 가지 타입

사진=용인FC 제공

용인FC가 2026시즌 창단을 앞두고 시즌권 판매를 시작했다. 첫 시즌을 함께할 팬들에게 소장 가치와 관람 경험을 동시에 제공하는 맞춤형 패키지를 선보인다.

시즌권은 카드형과 티켓북형 두 가지 타입으로 구분해 상품별 혜택을 차별화했다. ▲프리미엄 지정석 ▲W 일반석 ▲E/N 일반석으로 나뉜다. 프리미엄 지정석은 카드형으로만 한정 판매해 시즌 내내 동일 좌석을 보장하며 별도 예매 절차를 거치지 않아도 되는 편리한 관람환경을 제공한다. 자유석 형태인 W·E/N 일반석은 카드형과 티켓북형 중 선택할 수 있어 팬들의 다양한 취향과 관람 패턴에 맞춘 선택권을 확대했다.

시즌권 가격은 성인 기준 ▲프리미엄 지정석 16만8000원 ▲W일반석 14만5,000원 ▲E/N일반석 11만2000원이다. 당일 입장권 대비 30% 이상 할인 혜택을 제공한다. 용인은 팬들의 부담을 줄이기 위해 2026 시즌권 온라인 예매 수수료를 구단이 전액 부담한다.

카드형 시즌권은 용인FC의 창단 아이덴티티를 담아낸 스페셜 패키지로 제작됐다. 구단 라커룸을 모티브로 디자인한 전용 박스, 유니폼 디자인을 반영한 미니백, 실물 회원권 카드와 랜야드, 미르스타디움 구조를 형상화한 입체 뱃지 등이 포함된다. 추가로 예매권 2매와 스폰서 혜택으로 구성된 쿠폰북(‘옛날 경성 순대국’ 2만원 식사권·‘애드온 샵’ 20% 할인권 등)이 제공된다. 해당 쿠폰북은 한정 수량으로 조기 소진될 수 있다.

티켓북형 시즌권은 총 16매의 예매권과 미르 스텝 참(신발 액세서리), 추가 예매권 2매, 스폰서 쿠폰북(‘애드온 샵’ 20% 할인권)으로 구성돼 실용성과 소장성을 모두 원하는 팬들에게 최적화된 패키지로 구성됐다.

이번 시즌권 E/N 일반석 구매자에게는 W일반석 예매권 2매를, W프리미엄/일반석 구매자에게는 E/N 예매권 2매를 제공해 넓은 경기장을 더욱 활발히 활용하고 고객의 현장 경험을 넓히고자 했다. 이를 통해 팬들의 좌석 선호도와 관람 패턴을 분석하여 향후 특성화 좌석 설치 등 서비스 개선 방안도 검토할 계획이다. 추가로 용인FC는 시즌권 구매 고객의 혜택을 강화하고자 추가 스폰서 유치도 적극 추진하고 있다.

시즌권 판매는 1차와 2차로 나눠서 진행한다. 1차는 12월4일부터 2026년 1월3일까지다. 2차는 2026년 1월5일부터 2월7일까지다. 구매는 티켓링크를 통해 가능하다. 상품 수령은 택배 또는 현장(구단)방문 수령 중 선택할 수 있다. 세부 정보는 용인FC 공식 홈페이지 및 티켓링크를 통해 확인할 수 있다.

용인 김진형 단장은 “창단 첫 시즌을 앞두고 팬들과 함께 팀의 첫 역사를 만들어가기 위한 준비에 최선을 다하고 있다”며 “K리그2 구단 중 가장 먼저 시즌권을 선보인 것은 시민 여러분의 기대에 신속히 응답하고 팬 경험 중심의 서비스를 제공하겠다는 의지의 표현”이라고 밝혔다.

한편, 용인은 2026시즌 K리그2 참가를 앞두고 다양한 팬 프로그램과 지역 연계 마케팅을 확대하며 시민 기반 프로구단으로서의 정체성을 강화하고 있다. 또한 오는 8~9일 진행되는 공개테스트를 끝으로 선수단 구성 작업도 막바지 단계에 접어들며, 창단 시즌 준비에 속도를 내고 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

