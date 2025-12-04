피원하모니, 세 번째 월드투어 내년 3월 서울서 마무리…앙코르 피날레

그룹 '피원하모니(P1Harmony)'가 세 번째 월드 투어를 서울에서 마무리한다.

4일 소속사 FNC엔터테인먼트에 따르면, 피원하모니는 오는 2026년 3월 7~8일 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(옛 올림픽공원 핸드볼경기장)에서 '2026 피원하모니 라이브 [플러스테이지 에이치 : 모스트 원티드 앙코르'를 연다.

피원하모니는 현재 월드투어를 순항 중이다. 지난 8월 서울을 시작으로 오세아니아, 아시아, 북미, 중남미에 걸쳐 총 19개 도시에서 공연을 펼쳤다. 내년 1월에는 유럽 6개 도시 공연, 2월10일엔 도쿄 가든 시어터 무대에 오른다.

이번 투어는 특히 북미 아레나 투어를 포함해 자체 최대 규모다. 이들의 글로벌 성장세를 확실히 보여준 투어이기도 하다.

피원하모니는 뉴어크 푸르덴셜 센터(Prudential Center), 로스앤젤레스 인튜이트 돔(Intuit Dome) 등 세계적인 아티스트들의 발자취가 남아 있는 공연장에서 현지 팬들과 만났다.

또한 투어 중 발매한 첫 영어 앨범 '엑스(EX)'가 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 9위를 기록, 해당 차트에서 처음으로 톱10에 진입하는 쾌거를 이루기도 했다.

FNC는 "피원하모니는 월드투어의 대미를 장식할 이번 앙코르 콘서트에서 그간 더욱 성장한 기량과 자신감을 바탕으로 화려한 피날레를 선사할 전망"이라고 전했다.

피원하모니는 오는 12월19일 인천 송도 컨벤시아에서 열리는 '2025 가요대축제 글로벌 페스티벌'에 출연한다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]