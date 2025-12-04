“동물병원 예약도 빠르고 간편하개”… 네이버 플레이스, ‘실시간 예약’ 필터 도입

네이버의 동물병원 실시간 예약 사용화면 갈무리. 네이버 제공

“반려동물이 갑자기 아파도 빠르고 간편하게 동물병원 예약할 수 있어요!”

네이버가 플레이스에 등록된 동물병원 업종을 대상으로 ‘실시간 예약’과 ‘진료시간’ 검색 필터를 도입한다고 4일 밝혔다. 오는 11일부터 네이버앱/웹, 네이버지도 앱에서 제공되는 기능이다.

검색창에 ‘지역명 + 동물병원’, ‘동물병원 네이버예약’ 등의 키워드를 넣으면 실시간 예약 필터가 제공되며, 날짜와 시간을 선택하면 진료 가능한 병원의 목록과 예약 시간 슬롯이 노출된다.

또 플레이스 상세페이지 내 홈탭과 예약탭에서도 실시간 예약 필터를 활용해 동물병원 예약이 가능하다.

사용자는 새로 적용된 필터를 통해 원하는 날짜와 시간에 진료가 가능한 동물병원들을 한 데 모아 볼 수 있다. 아울러 병원마다 예약 가능한 시간을 한 눈에 비교할 수 있다.

또한 네이버는 동물병원 업종에 ‘진료시간’ 검색 필터도 새로 도입한다. ‘지역명 + 동물병원’으로 검색한 후 필터에서 24시간 진료, 주말 진료, 공휴일 진료 등 조건을 선택하거나, ‘24시간 동물병원’ 등으로 바로 검색해 해당하는 병원 목록을 확인할 수 있다.

네이버 측은 “반려동물을 키우는 사람들의 동물병원 이용 편의가 크게 향상될 것으로 기대된다”며 “특히 휴일이나 저녁 늦은 시간 중 급하게 동물병원에 가야할 경우, 기존에는 병원마다 상세페이지에서 예약 가능 여부를 하나씩 확인해야 했지만, 이제는 새로 적용된 필터를 활용해 진료 중인 곳을 빠르게 찾고 예약까지 진행할 수 있다”고 설명했다.

동물병원 입장에서도 네이버 예약을 통한 사용자 진입이 한층 수월해져 병원 인근 지역을 중심으로 잠재적 고객을 추가로 확보할 가능성이 높아진다. 또 특정 시간대 진료 쏠림 현상이 완화되는 등 병원 운영의 효율성이 개선될 것으로 기대된다.

이세훈 네이버 플레이스 사업기획 리더는 “앞으로도 사용자의 온·오프라인 장소 경험을 최적화하기 위해 플레이스 기능들을 고도화하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]