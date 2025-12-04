DKZ 민규, ‘은밀하게 위대하게’ 리해진 된다…10주년 공연 합류

그룹 DKZ(디케이지) 멤버 민규가 '은밀하게 위대하게 : THE LAST' 10주년 기념 공연에 합류한다.

뮤지컬 '은밀하게 위대하게 : THE LAST'는 북한 남파 특수공작 5446부대 요원들이 남한의 달동네에 잠입해 벌어지는 이야기를 다룬 국내 대표 창작 뮤지컬이다. 탄탄한 작품성과 배우들의 열연으로 큰 사랑을 받은 가운데, 10주년 기념 공연에 맞춰 한층 업그레이드된 스케일을 예고했다. 내년 1월 30일부터 4월 26일까지 서울 놀씨어터대학로 대극장에서 열린다.

극 중 민규가 맡은 리해진은 5446 부대의 최연소 조장이자, 원류환을 동경해 그를 따라 남한으로 내려온 고등학생 위장 요원이다. 민규는 소년미 넘치는 비주얼과 안정적인 연기로 극의 완성도를 더할 예정이다. 특히, 민규는 2023년 '은밀하게 위대하게'의 오연에서도 한 차례 높은 싱크로율을 보여준 바, 이번 10주년 공연에서 펼칠 입체적 연기에도 이목이 쏠린다.

지난 2019년 그룹 DKZ로 데뷔한 민규는 '삼총사', '5! 해피맨' 등 잇단 뮤지컬 작품에서 탄탄한 가창력과 연기력을 인정받았다. 특히 '조로: 액터뮤지션'에서 첫 타이틀롤을 맡으며 '뮤지컬계 기대주'로 떠올랐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

