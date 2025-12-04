렛츠런파크 서울 ‘과천맛집 팝업스토어’ 개장

한국마사회는 오는 6일부터 양일간 렛츠런파크 서울 놀라운지에서 ‘과천 맛집 팝업스토어(사진)’를 운영한다.

이번 행사는 렛츠런파크 서울 방문고객의 소비를 과천 지역 상권으로 유도하기 위해 처음 시도되는 지역상권 연계형 맛집 홍보 행사이다. ‘과천 여행의 완성은 빵집 순례!’를 행사 테마로 정하고 과천을 ‘맛있는 도시, 다시 찾고 싶은 도시’로 인식할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다.



이용고객을 대상으로 전문 작가가 그리는 말(馬)테마 캐리커처 이벤트와 고객이 원하는 문구를 아름다운 손글씨로 담아주는 캘리그래피 체험 등 특별한 이벤트도 선사한다.



김종철 한국마사회 고객서비스본부장은 “이번 행사를 통해 렛츠런파크가 단순히 경마만 즐기는 공간이 아닌, 2040세대를 위한 다양한 이벤트와 즐거움을 선사하는 공간으로 만들어갈 예정”이라며 “과천 맛집 홍보를 통해 경마 고객의 소비가 과천시 상권 전반으로 이어져 지역 경제 활성화에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

