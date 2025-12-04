그룹 '티아라' 출신 배우 함은정이 결혼식을 마친 소감과 함께 하객들에게 감사 인사를 전했다.

함은정은 4일 자신의 소셜미디어를 통해 웨딩 화보와 결혼식 현장 사진을 공개하며 "함께 도와주신 분들이 많아요. 덕분에 잘 치를 수 있었어요. 감사합니다. 변함없이 제 일도 하고 서로 배려하며 앞으로 더 착실하게 살아가겠습니다"라고 적었다.

이어 "귀한 시간 내어 참석해주신 모든 분들과 응원해주신 모든 분들께 너무나 감사드립니다"라며 결혼식을 축하해 준 주변 사람들에게 인사를 전했다.

함은정은 아직 완전히 회복되지 않은 무릎과 드라마 촬영을 병행하며 준비한 결혼식이었다고도 털어놨다.

그는 "다 낫지 않은 무릎도, 드라마 촬영 중에 정신없이 준비하느라 부족했을까 하는 걱정도 오신 분들의 넓은 아량과 성원 속에 행복하게 마쳤던, 모든 게 기적이었던 날"이라며 "이 날 보내주신 따스한 눈빛들과 진심 어린 축하의 말씀들 잊지 않고 마음 깊이 새기겠습니다"라고 덧붙였다.

공개된 사진 속 함은정은 오프숄더 스타일의 순백 웨딩드레스를 입고 부케를 든 채 환한 미소를 짓고 있다.

또 다른 사진에서는 반짝이는 금빛 드레스를 입고 마이크를 손에 쥔 채 무대에 서 있다.

함은정은 지난달 30일 영화 '더 테러 라이브'(2013) '전지적 독자 시점'(2024) 등을 연출한 김병우 감독과 서울의 한 호텔에서 비공개 결혼식을 올렸다.

함은정은 오는 15일 첫방송되는 MBC TV 새 일일드라마 '첫 번째 남자'를 통해 안방극장에 복귀한다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]