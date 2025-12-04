프리미엄 당구장 작당, 고양화정점 신규 오픈

사진=작당

당구장 브랜드 ‘작당’이 경기 고양 화정에 신규 매장을 오픈할 예정이라고 4일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번에 오픈하는 고양화정점은 3쿠션 대대전용 구장으로 지하철 3호선 화정역 인근으로 접근성이 뛰어나다. 이번 매장은 입지적 장점을 바탕으로 풍부한 유동인구를 확보해 높은 상권 경쟁력을 갖췄다는 평가다.

고양화정점을 시작으로 작당은 2026년 초 수도권에 추가 개점도 확정해 수도권 중심 상권 내 영향력을 더욱 확대할 계획이다. 이후 지방 중소도시에도 순차적으로 신규 매장을 선보이며 가성비 프리미엄 당구장 창업 시장에서의 존재감을 굳혀 나간다는 전략이다.

작당 본사는 예비 창업자의 예산과 여건 등 개별 상황을 고려한 내부 창업 전문가의 맞춤형 컨설팅 진행, 최적의 형태를 제안할 수 있도록 노력하고 있다. 더불어 당구장 업주들의 커뮤니티를 직접 운영하고 있기에 당구장 창업 생태계에 대해서 가장 빠르고 정확하게 파악하고 있다. 이에 가맹점 개설에 있어 실패를 줄이는 노하우 및 창업 비용절감에 강점을 보유하고 있다는 것이 브랜드 측 설명이다.

작당 관계자는 “자영업 시장에서는 무엇보다도 모두에게가 아닌 나에게 맞는 형태로 주어진 상황 속에서 얼마나 경쟁력을 가질 수 있느냐가 중요하다”면서 가성비 프리미엄 전략을 소개했다.

황지혜 기자

