눈 앞에서 특방어 해체쇼, 씨푸드 뷔페까지…더 시에나 리조트 스페셜 겨울 미식

시에나 리조트가 겨울 시즌을 맞아 시그니처 미식 이벤트인 '특방어 해체쇼'를 오는 5일부터 시작한다고 밝혔다.

매년 고객들에게 폭발적인 사랑을 받아온 이 특별한 라이브 퍼포먼스는 연말연시 제주를 찾는 미식가들에게 '눈과 입이 호강하는' 최고의 호캉스를 선사할 예정이다.

더 시에나 리조트 일 캄포 레스토랑에서 진행되는 ‘특방어 해체쇼’는 최정예 셰프들이 엄선한 제철 특방어를 현장에서 직접 해체하며 보여주는 특별 라이브쇼다.

관람객들은 싱싱한 특방어가 셰프의 손끝에서 신선한 회로 재탄생하는 모습을 눈 앞에서즐길 수 있으며, 해체쇼가 진행되는 즉시 신선하게 손질된 방어의 특수 부위를 맛볼 수있는 특별한 기회를 얻는다.

방어 한 마리에서 소량만 얻을 수 있는 귀한 뱃살을 비롯해, 고소함과 쫄깃함이 일품인 등살, 부드러운 속살 등 다양한 부위를 가장 신선한 상태 그대로 즐길 수 있어 방어 마니아들의 기대를 모으고 있다.

한편, 특방어 해체쇼가 펼쳐지는 일 캄포 씨푸드 & 와인 무제한 뷔페는 이미 제주에서 럭셔리 다이닝의 명소로 알려져 있다. 청정 제주 바다에서 공수한 참돔, 참치, 전복, 바닷가재 등의 신선한 해산물과 육류, 샐러드, 디저트 등이 완벽하게 구비되어 있다. 라이브 사시미 스테이션을 통해 셰프가 즉석에서 손질해주는 신선한 회를 맛볼 수 있으며, 소믈리에가 엄선한 레드, 화이트, 프리미엄 와인을 무제한으로 제공하여 품격 있는 저녁 식사를 선사하고 있다.

더 시에나 리조트 관계자는 "이번 특방어 해체쇼는 고객들에게 제주 겨울 바다의 풍미를 가장 확실하게 전달하기 위한 더 시에나만의 미식 철학이 담겨있다."며, "신선한 방어회와 더불어 뷔페에서 제공되는 프리미엄 와인 무제한 페어링을 통해 완벽한 연말 미식 호캉스를 경험할 수 있을 것” 이라고 전했다.

