KIA, ‘영구결번 0순위’ 양현종과 2+1년 총액 45억원에 도장… “아직 도전 끝나지 않았다”

타이거즈 최고의 프랜차이즈 스타, 양현종과 KIA의 협상이 마무리됐다.
프로야구 KIA는 4일 “투수 양현종과 자유계약선수(FA) 계약을 체결했다”고 밝혔다. 계약 기간 2+1년, 총액 45억원(계약금 10억원, 연봉·인센티브 포함) 규모다.
이로써 양현종은 2016년, 2021년에 이어 KIA와 세 번째 FA 계약을 하게 됐다. 광주동성고를 졸업하고 2007년 2차 1라운드로 KIA에 지명된 양현종은 올해까지 18시즌 동안 543경기에 등판, 2656⅔이닝을 던지며 186승, 2185탈삼진 평균자책점 3.90을 기록 중이다.
미국 메이저리그에 진출한 2021시즌을 제외하고 18시즌을 KIA에 몸담으며 무수히 많은 기록을 써내려 왔다. 매 시즌 KIA 선발의 한 축을 담당하며 리그 최다 선발 출장 1위(442경기), 최다 선발승 1위(184승), 최다 탈삼진 1위, 역대 최다 이닝 2위에 이름을 올렸다. 또한 양현종은 이닝 부문에서 대기록을 작성하며 꾸준한 면모를 과시했다. 2024시 즌 리그 최초 10시즌 연속 170이닝 투구 달성에 이어 이번 시즌에는 리그 최초로 11 시즌 연속 150이닝 투구라는 금자탑을 쌓았다. 이번 계약으로 선수 생활을 이어가게 된 양현종은 통산 3000이닝(역대 2번째), 최다 이닝, 최다승 기록 경신도 앞두고 있다.
양현종은 “언제나 변함없는 응원을 보내주신 팬들께 감사드린다. 마운드에 올랐던 매 순간마다 보내주신 타이거즈 팬들의 함성이 있었기에 이 자리까지 올 수 있었다. 그리고 다시 한번 나의 가치를 인정해주고 기회를 준 구단에도 감사하다”고 말했다. 이어서 “타이거즈 유니폼을 입고 뛰는 동안 우승도 해보고 많은 기록을 달성했지만, 아직까지 나의 도전은 끝나지 않았다. 유니폼을 벗는 순간까지 꾸준한 모습을 타이거즈 팬들에게 보여주고 싶다”고 밝혔다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]