K-팝 효과 숫자로 입증…음실련 글로벌 징수액 전년 대비 193% 급증

한국음악실연자연합회는 “미국의 저작인접권 관리단체인 사운드익스체인지(SoundExchange)와의 상호관리계약에 따라 약 9억원의 실연권료 추가 징수로 전년 대비 해외 저작인접권 징수액이 약 193% 증가했다”고 4일 밝혔다.

이러한 성과는 전 세계 24개국과 파트너십을 이어온 음실련이 지난해 미국의 사운드익스체인지와 체결한 상호관리계약을 기반으로 한 정산 결과로, 미국 내 K-POP 사용 증가에 따른 글로벌 권리보호체계가 실현되기 시작했다고 음실련 측은 설명했다.

지난 1년간 음실련과 사운드익스체인지는 데이터 표준화와 이용 정보 매칭 등 정산 체계를 구축해왔다. 이러한 작업을 기반으로 위성라디오, 웹캐스팅 등 사운드익스체인지가 미국 내에서 징수하는 실연권료를 정산 받아 국내 실연자에게 분배할 수 있는 구조를 갖췄다.

이 과정에서 음실련은 정산의 투명성을 높이고, 분배 정확도를 강화하여 회원 권익 보호 체계를 정비하는 등 보상금수령단체로서의 핵심 기능을 함께 고도화하는 성과도 거뒀다. 특히 피프티피프티, 아이브, 엔믹스 등 글로벌 시장에서 활약 중인 아티스트들의 권리 보호와 분배 활성화가 기대되며, K-POP 실연자들의 해외 수익 확대가 실질적으로 체감될 수 있는 분기점이 될 것으로 보인다.

음실련은 이미 일본, 영국, 프랑스, 독일 등 세계 주요 24개국의 저작인접권 관리단체와 협력 체계를 구축해 왔으며, IMARA(국제음악가권리연합)의 창립회원으로 활동하며 글로벌 음악 생태계에서 한국 음악실연자의 권리를 보호하는 데 앞장서고 있다. 이번 사운드익스체인지와의 첫 정산은 글로벌 시장에서 K-POP 열풍에 발맞춘 아티스트의 권리 보호 체계 구축의 중요한 전환점으로 평가된다. 음실련은 이를 계기로 글로벌 정산 네트워크를 더욱 확장해 한국 음악 산업의 국제적 위상을 높이는 데 주력할 계획이다.

김승민 음실련 전무이사는 “K-POP이 세계적으로 인기를 얻고 있는 지금, 이번 정산은 국내외에서 활동하는 많은 음악실연자들의 권리를 더욱 확고히 보장하는 계기가 될 것”이라며, “앞으로도 글로벌 파트너십을 강화해 실연자 권리 보호와 수익 증대를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

실연자들은 음실련 가입을 통해 가장 효율적이고 안정적으로 권리보호를 받을 수 있다. 국가별 단체에 개별적으로 가입하거나 복잡한 해외 절차를 직접 처리할 필요 없이, 음실련에 회원을 등록하게 되면 사운드익스체인지와의 협력 사례처럼 음실련이 맺고 있는 해외 저작인접권 관리단체들과의 광범위한 파트너십을 통해 전 세계에서 발생하는 실연자의 음악 사용료(저작인접권료)를 일괄적으로 징수·분배 받을 수 있다.

