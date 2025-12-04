비행기서 손흥민 만난 여배우는 누구? “이적 먼저 들었다, 연락하는 사이”[TV핫스팟]

사진= KBS2 예능 ‘배달왔수다’ 방송 화면 캡처

배우 강부자가 LA FC 손흥민 선수와의 친분을 공개해 화제를 모았다.

3일 방송된 KBS2 예능 ‘배달왔수다’에는 강부자와 축구 해설가 이영표가 출연했다. 평소 축구 애호가로 유명한 강부자는 미국 방문 당시 손흥민과 우연히 같은 비행기를 타게 된 일화를 전했다.

강부자는 “이번 여름에 미국 갈 때 손흥민 선수하고 비행기 같이 타고 갔다”고 자랑하자, 이영자가 “손흥민 선수는 일반석 아니지 않나”라고 묻는 장면이 이어졌다. 이에 강부자는 “나 부자 언니다”라며 웃음을 터뜨린 뒤 “나는 비즈니스 탔지. 근데 손흥민 선수는 일등석 탔다”고 설명했다.

이어 강부자는 손흥민에게 직접 이적 소식을 들은 일화도 공개했다. 그는 “손흥민 선수가 ‘선생님 안녕하세요’ 먼저 인사했다. ‘LA로 결정하러 가는 거구나’ 했더니 ‘네’라고 하더라”고 말하며 언론보다 먼저 소식을 접했다고 밝혔다.

또한 “그다음에 (미국에) 가서 프리킥 차고 MLS 올해의 골 수상한 거다. 내가 축하한다고 메시지 넣었다. 축하한다고 했더니 답장이 또 왔다”며 손흥민과 메시지를 주고받는 사이라고 전해 부러움을 자아냈다.

이영표가 “어떻게 이런 거까지 아시냐”고 감탄하자, 조우종은 “선생님은 연세가 있으시지만 본인 얘기만 하시는 게 아니라 그 사람 얘기에 관심을 가져주고 들어주니까 젊은 사람들도 다 좋아하는 거다”라고 칭찬했다.

강부자는 최근 로제의 ‘아파트’ 챌린지와 ‘삐끼삐끼’ 챌린지까지 소화하며 젊은 감각을 자랑하기도 했다.

