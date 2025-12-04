외국인 친구에게 ‘서울의 향기’ 선물 어때요

신상 서울굿즈 ‘서울방향’과 ‘청자컵세트’가 출시됐다.

서울관광재단은 서울 공식 기념품 ‘서울굿즈’의 겨울 시즌 신상품으로 한국의 전통적인 아름다움을 고급스럽게 재해석한 시그니처 라인 2종을 출시했다. 이번 컬렉션은 연말연시 고마운 분들에게 마음을 담아 선물하기 적합하도록 기획됐다.

서울굿즈 시그니처 라인 ‘서울방향’은 조선시대 과학 기술의 정수 해시계와 측우기에서 영감을 받아 만들었다. 본체오브제와 인센스 홀더·디퓨저, 인센스 스틱과 디퓨저 오일까지 포함해 세트로 구성했다.

‘서울방향’은 방향을 나타내는 향(向)과 향기를 나타내는 향(香)의 음이 같다는 것을 활용해 이름을 붙였다. 서울의 역사·장소적 상징성을 반영해 도시를 향으로 간직할 수 있도록 기획된 제품이다. 세심한 제품 설명과 품격있는 금박의 패키지까지 선물로 손색이 없다. 이번 제품은 다양하고 개성있는 굿즈와 MD 상품을 선보여 온 ‘드림넥스트’와의 협업으로 제작됐다.

‘청자컵 세트’는 고려시대 상감청자 매병의 곡선을 모티프로 제작한 제품으로, 2025 서울색인 그린 오로라를 유약으로 표현했다.

청자컵 하단 무유의 청자토 질감과 상단 유약이 흘러내리는 질감으로 대비를 더했다. 컵 하단부에는 ‘서울’을 한글로 정갈하게 각인하여 서울 공식 굿즈로 정체성을 더했다.

전통을 바탕으로 현대적인 매력과 쓰임새를 더한 청자를 빚는 도자 브랜드 ‘더공유’와 협업하여 일상에서 사용하기 좋은 실용성과 오브제로의 활용성을 모두 갖춘 청자 컵을 완성하였다.

서울관광재단은 올해 7월부터 서울의 상징과 매력을 보다 품격있게 담은 제품들로 시그니처 라인을 선보이며 서울 공식 기념품으로서 서울굿즈의 브랜딩을 강화하고 있다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 등의 글로벌 유행을 타고 K컬쳐 전반에 대한 관심이 높아진 상황을 반영해 한국의 전통적인 요소를 충분히 반영하되 트렌디한 감각을 놓치지 않도록 디자인에 세심한 노력을 기울였다.

올 상반기에 제작된 시그니처 라인의 굿즈들 중 전통 요소나 디자인을 모던하게 재해석한 ▲자개 책갈피 ▲해치 캔들 등이 내외국인 모두에게 좋은 반응을 얻었다. 이번 ▲서울방향 ▲청자컵 세트 역시 도시의 상징과 전통의 미를 모두 담은 고품격 제품들로 해외 바이어 및 국내외 VIP 고객에게 의미 있는 선물이 될 것으로 기대한다.

신제품을 포함한 서울굿즈는 서울마이소울샵 ▲서울관광플라자점 ▲명동관광정보센터점 ▲세종문화회관점 ▲여의도 한강버스점에서 구매할 수 있다.

이혜진 서울관광재단 관광브랜드팀장은 “서울이 가진 전통의 깊이와 현대적인 감성을 조화롭게 담은 이번 제품들은 디자인과 품질, 상징성 등 모든 면에서 고품격으로 제작됐다”며 “연말연시 보다 특별하고 의미있는 선물을 찾는 내외국인 고객 모두에게 추천하고 싶다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

