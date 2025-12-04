월드 오브 워크래프트: 한밤, 하우징 얼리 액세스 오늘(4일) 시작

이미지=블리자드 제공

블리자드 엔터테인먼트의 월드 오브 워크래프트(World of Warcraft)가 선보이는 차기 확장팩 월드 오브 워크래프트: 한밤(Midnight, 이하 한밤)에 새롭게 도입되는 플레이어 하우징(Player Housing)의 얼리 액세스가 4일 시작됐다.

21년이 넘는 세월 동안 수많은 위협과 다른 세계의 침입을 극복하고, 죽음의 영역까지 진출해 무사히 생환하기도 한 아제로스의 용사들에게 드디어 자신만의 터전이 생겼다.

내년 3월 3일 출시를 발표한 차기 한밤 확장팩을 사전 구매하면 참여할 수 있는 하우징 얼리 액세스는 월드 오브 워크래프트: 내부 전쟁(The War Within)의 11.2.7 콘텐츠 업데이트 ‘경고(The Warning)’와 함께 적용된다. 업데이트에는 한밤의 서막 퀘스트들과 함께, 특정 기간 동안 진행되는 ‘격동하는 시간의 길’ 이벤트, 그리고 플레이어들의 오랜 바람이 반영되어 다시 돌아온 ‘싸움꾼 조합(Brawler’s Guild)도 포함됐다.

얼리 액세스에 참여하면 하우징 시스템을 소개하는 퀘스트를 먼저 진행한 후, 호드와 얼라이언스 두 진영 거주구 중 한 곳에 첫 번째 집을 마련할 수 있다. 계정당(전투부대 기준), 진영별로 한 채씩 총 두 채의 집을 얻을 수 있다.

얼리 액세스 시작과 함께 제공되는 환영 꾸러미에 포함된 수백 가지 하우징 장식 아이템으로 집을 꾸밀 수도 있다. 또 현재 및 이전 확장팩에서 완료한 퀘스트와 업적과 관련된 하우징 장식도 포함, 소급 적용하여 증정할 예정이다. 추가로, 퀘스트, 진영 및 평판 상인, 던전, 공격대, 특별 이벤트, 제작 전문 기술 등 현재 및 과거 콘텐츠에 보상이 적용되어 향후 더 많은 아이템을 획득할 수 있게 된다.

내년 3월 3일 한밤의 전 세계 동시 출시 이후에는 하우징 소셜 시스템도 활성화되어, 거주구 교류회에 참여할 수 있게 된다.

