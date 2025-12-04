누데이크 티 아카이브(TEA ARCHIVE) 카카오톡 선물하기 공식 입점

누데이크(NUDAKE)가 ‘카카오 선물하기’에 공식 입점한다고 밝혔다.

누데이크는 패션과 아트에서 받은 영감으로 새로운 판타지를 보여주는 브랜드로 올해 9월 HAUSNOWHERE SEOUL이 문을 염과 동시에 티하우스(TEAHOUSE)라는 새로운 콘셉트로 확장된 브랜드 경험을 선보였다. 이곳에서는 누데이크만의 감각적인 이미지로 블렌딩하고 예상치 못한 향으로 레이어링하여 개발한 ‘센티드 티(Scented Tea)와 ‘디저트 페어링’을 다채롭게 경험할 수 있다.

누데이크 측에 따르면 투모로우바이투게더의 연준 등 다양한 글로벌 셀럽들이 마신 티가 입소문을 타며 판매처에 대한 문의가 많았던 가운데 온라인에서도 누데이크 티를 구매할 수 있다는 소식이 전해져 많은 이들의 귀추가 주목되고 있다.

누데이크 관계자는 "누데이크는 카카오 선물하기를 통해 센티드 티 16가지가 담긴 ‘티 아카이브(Tea Archive)’와 한정수량 리유저블 컵으로 구성된 특별한 패키지를 선보인다"며 "레더를 맛과 향으로 표현한 ‘레더 부츠(Leather Boots)’, 푸른 새벽 108배를 올리는 스님의 뒷모습의 고요함을 담은 ‘블루 몽크 (Blue Monk)’ 외에도 다양한 티 종류를 만나볼 수 있으며, 해당 패키지는 12월 4일부터 카카오톡 선물하기에서 구매가 가능하다"고 전했다.

