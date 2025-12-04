임영웅, ‘전석 매진 행렬’ 잇는다…오늘(4일) 고척돔 티켓 오픈 ‘피켓팅 예고’

가수 임영웅이 이번에도 전석 매진 행렬을 이어간다.

4일 오후 8시 NOL 티켓을 통해 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 서울 티켓 예매가 오픈된다.

앞서 임영웅은 콘서트 티켓 예매를 오픈할 때마다 빠른 속도로 전 지역 전 회 차 전석 매진을 기록, 독보적인 티켓 파워를 입증한 바 있다.

매번 양보없는 ‘피켓팅’ 속에서도 꾸준히 전석 매진 행렬을 이어가는 중인 임영웅의 콘서트이기에 이번에도 얼마나 빨리 매진을 기록할지 대중의 관심이 쏠리고 있다.

임영웅은 전국투어 콘서트를 통해 한층 더 깊어진 감성 전달은 물론, 다채로워진 셋리스트와 웅장하고 화려한 무대, 에너지 넘치는 안무 등 다양한 면모를 뽐내고 있다.

전국 방방곡곡 하늘빛 축제를 펼치며 매력을 자랑하고 있는 임영웅은 오는 12월 19일부터 21일까지 김대중컨벤션센터에서 광주 콘서트를 개최한다.

그 후 2026년 1월 2일부터 4일까지 대전, 1월 16일부터 18일까지 서울 고척스카이돔, 2월 6일부터 8일까지 부산에서 콘서트를 잇는다.

