‘컴백 D-DAY’ 비투비 서은광, 13년 만 데뷔 첫 정규 앨범…작사·작곡 참여

그룹 비투비(BTOB) 서은광이 데뷔 첫 정규 앨범으로 컴백한다.

서은광은 4일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 정규 앨범 '언폴드(UNFOLD)'를 발매하고 글로벌 팬들 곁에 반가운 귀환을 알린다.

'언폴드'는 서은광이 데뷔 13년 만에 처음으로 발매하는 솔로 정규 앨범으로, "인생이란 무엇인가, 그리고 서은광 '나'는 누구인가"라는 질문에서 시작된 음반이다. 아무것도 없는 '나'로부터 시작해 삶의 빛과 어둠을 지나 스스로를 찾아가는 여정을 담았다.

타이틀곡 '그레이티스트 모먼트(Greatest Moment)'는 잃어버린 빛과 기억을 찾아 떠나는 여정을 노래한 곡이다. 시간이 지나면서 흐려진 '그때의 나', 그리고 '찬란했던 너'를 향한 그리움이 결국 한 사람의 내면에서 다시 깨어나는 과정을 그린다.

이 외에도 인생과 스스로에 대해 고찰하는 '마이 도어(My Door)', 어둠 속 마지막 한 줄기 빛을 갈망하는 '라스트 라이트(Last Light)', 따스한 바람처럼 마음을 어루만지는 위로의 곡 '바람이 닿을 때', 다음 이야기를 향해 나아가기 위한 감정의 다리 '엘스웨어(Elsewhere)', 하늘을 향해 날아오를 수 있는 자신감을 주는 '패러슈트(Parachute)', 모든 것을 털어내고 가장 자유로운 나를 마주하는 '몬스터(Monster)', 사랑과 평화를 향한 긍정의 메시지를 담은 '러브 앤 피스(Love & Peace)', 팬들을 향한 진심을 담은 팬송 '달려갈게', 세상 모든 것들에 감사함을 표현한 '글로리(Glory)'까지, 서은광의 폭넓은 음악 스펙트럼을 증명할 다채로운 총 10곡이 수록된다.

특히 서은광은 타이틀곡 '그레이티스트 모먼트'의 작사를 비롯해 연주곡인 '엘스웨어'를 제외한 총 9곡의 작사, 작곡, 편곡에 골고루 참여해 오랜 시간 탄탄하게 다져온 음악적 역량을 뽐냈다.

'언폴드'는 서은광이 삶을 바라보는 시선이자 그 안에서 마주한 깨달음을 담은 기록이다. 상처와 두려움, 용기와 해방, 사랑과 감사로 이어지는 10곡의 이야기 속에서 서은광은 가장 솔직한 자신과 마주한다.

'믿고 듣는 그룹' 비투비 리더이자 메인보컬로 음악은 물론 뮤지컬, 예능, 라디오 등 다양한 분야를 섭렵한 '올라운더' 서은광이 오랜 시간 공들여 준비한 첫 정규 앨범과 콘서트를 통해 어떤 이야기를 들려줄지 기대가 커진다.

이날 오후 7시에는 비투비 공식 유튜브 채널을 통해 '언폴드' 발매 기념 라이브 방송도 진행된다. 서은광은 최근 근황을 비롯해 '언폴드'를 직접 소개하고 소감을 전하는 등 다양한 이야기를 나누며 글로벌 팬들과 소통할 예정이다.

서은광은 '언폴드' 발매 후 오는 20일과 21일 양일간 서울, 27일 부산에서 5년 5개월 만의 솔로 콘서트 '마이 페이지(My Page)'도 개최한다. 서울 공연은 티켓 오픈과 동시에 전회 전석이 매진돼 그의 뜨거운 글로벌 인기를 증명했으며, 그 어느 때보다 다채롭고 환상적인 무대가 예고돼 팬들의 큰 기대를 모으고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]