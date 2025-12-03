“사촌입니다”…김윤지·카라 강지영, 깜짝 가족관계 공개[TV핫스팟]

사진= KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 방송 화면 캡처

배우 김윤지와 카라 멤버 강지영이 실제 사촌 관계라는 사실이 공개됐다.

12월 3일 방송된 KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서는 김윤지와 딸 엘라가 강지영을 만나는 모습이 그려졌다. 이날 김윤지는 딸과 단둘이 시간을 보내던 중 강지영이 육아를 도와주기 위해 등장했다.

MC 김종민이 “왜 엘라를 보러 왔지?”라고 두 사람의 관계를 궁금해하자, 강지영은 “김윤지의 사촌 동생이자 엘라의 이모 강지영”이라고 자신을 소개했다. 김윤지는 이어 “제가 외가 첫째고 지영이가 막내”라고 설명했고, MC 랄랄도 “엘라 엄마와 강지영이 사촌이구나. 이렇게 보니까 닮은 것도 같다”고 반응했다.

김윤지는 강지영에 대해 “나이 차이가 무색하게 좋은 친구다. 결혼하기 전에 정말 자주 만났다. 속 이야기도 편하게 하는 너무 사랑하는 동생이다. 사이가 좋고 친하다 보니까 SOS를 요청했다”고 밝혔다.

강지영 역시 “저도 친언니 조카가 있어서 기저귀 갈아주고 하루 종일 봐줘서 아기 보는 건 크게 어려움은 없을 것 같다”며 육아에 대한 자신감을 드러냈다.

