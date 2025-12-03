자궁근종 치료에 로봇수술 무조건 좋을까?… “환자 선별 필수”

자궁근종은 여성에게서 가장 많이 발생하는 자궁질환 중 하나로 알려져 있다. 근종이 있어도 증상이 없다면 무조건 치료를 받을 필요는 없다. 하지만 생리과다, 덩어리혈, 생리통, 골반통, 빈혈, 복부팽만, 부정출혈 증상이 지속된다면 치료가 필요하다.

자궁근종은 골반초음파 또는 골반MRI로 확진하는데 만약 부정출혈이 있다면 출혈이 나올 때 검사받는 것이 진단의 정확도가 높다.

허주엽 민트병원 여성의학센터 명예원장(산부인과 전문의·의학박사)은 “최근 만성골반통으로도 많은 환자들이 내원하는데 자궁근종이나 자궁내막증도 골반통의 원인 중 하나”라며 “만성골반통이 지속될 때 자궁질환 유무를 확인하고 치료 방향을 찾을 것”을 권했다.

자궁근종 치료에는 호르몬요법, 자궁경수술, 복강경수술, 로봇수술, 색전술 등이 있다. 치료 방법이 다양한 만큼 자궁근종 상태와 환자의 나이, 회복 기간, 임신 계획 등을 고려해 개인별 맞춤 치료를 찾아야 한다.

복강경수술은 절개 범위가 크지 않고 배꼽 주변에 작은 절개를 내어 카메라와 수술 도구를 이용해 근종을 제거한다. 개복수술보다 회복이 빠르고 감염 등의 합병증이 낮다. 여기서 더 발전된 로봇수술은 3차원 고해상도 카메라와 손 떨림이 없는 로봇 팔을 통해 접근·절개·봉합·지혈 수술 전 과정의 정확도가 개선된 치료다.

기경도 민트병원 여성의학센터장(산부인과 전문의·의학박사)은 “로봇수술은 출혈과 통증이 적고 염증 또는 유착에 의한 수술 후 부작용이 적고 회복도 빠르다”며, “다만 비급여 치료로 환자부담금이 커 고난도 케이스나 빠른 회복을 원하는 환자, 추후 임신 계획이 있는 환자에게 적용되는 편”이라고 말했다. 이어 “복강경수술로도 충분한 상황이라면 복강경수술을 권장한다”고 조언했다.

민트병원은 4인의 산부인과 전문의, 3인의 영상의학과 전문의가 자궁근종·자궁내막증·자궁선근증·난소낭종·난소기형종·골반울혈증후군 등의 여성질환을 다학제 시스템으로 진단하고 치료한다. 수술 시에는 마취통증의학과 전문의가 함께 한다. 최근 만성골반통의 대가로 ‘EBS 명의’에 출연한 허주엽 명예원장의 합류로 여성의학센터의 역량이 더욱 강화됐다.

