“저승 갔다 왔다”…김수용, 급성 심근경색 후 근황 공개

‘비보티비’ 김수용이 급성 심근경색 이후 회복 중인 근황을 전했다.

3일 유튜브 채널 ‘비보티비’에는 ‘집순이는 연애 어떻게 해? 집순이, 집돌이 특징 여기 다 있음. 집순이, 집돌이 자랑대회’라는 새 영상이 업로드됐다. 최근 급성 심근경색으로 쓰러져 많은 걱정을 받았던 김수용을 대신해 송은이와 김숙이 그의 현재 상태를 전했다.

김숙은 “제가 김수용 선배님한테 퇴원하자마자 얘기했다. 복귀는 ‘김숙티비’로 해주셔야 되지 않겠냐 하니까 흔쾌히 알겠다더라”고 말했고, 송은이는 “쉰 적이 없는데 복귀가 뭐냐”며 웃음을 보였다.

이어 송은이는 “김수용 씨에 대한 걱정과 염려를 너무 많이 하셔서 비밀보장에서 말씀 드리면 지금 잘 회복하시고 퇴원하셨다. 건강히 잘 지내고 계신다”며 즉석에서 김수용과 전화 연결을 시도했다.

전화를 받은 김수용에게 김숙이 “저승이죠?”라고 장난치자, 김수용은 “저승에 갔었다”고 응수하며 너스레를 떨었다. 그는 “저승에 갔는데 아직 T.O가, 명단에 없는데 왜 왔냐더라. 돌아가라 해서 이승으로 돌아왔다. 벌써 왔냐. ‘잘못 됐다. 빨리 돌아와라’ 해서 ‘네 감사합니다’ 하고 빨리 돌아왔다”고 상황을 유쾌하게 설명했다.

김수용은 복귀작이 ‘김숙티비’가 될 것이라는 이야기에 “거기서 벌어진 일이다. 어떤 프로그램에서 사달이 났는지 모르지 않냐. 그 디테일을 김숙이 풀어주면 재밌을 거 같다. 사실 나도 잘 모른다”고 말했고, 김숙은 “아는 사람은 저랑 임형준 뿐”이라고 덧붙였다.

애연가였던 그는 금연을 선언하며 “담배는 이제 안녕이다. 이제 내가 안 먹을 걸 버킷리스트처럼 써놨다. 술, 담배, 햄버거, 콜라, 구워 먹는 고기 그런 걸 다 적어놨다. 먹는 것도 중요하지만 운동도 중요하다더라”고 근황을 전했다.

그리고 기사 중 가장 웃겼던 부분이 있었다며 “기사에서 제일 웃은 부분이 뭔지 아냐. ‘퇴원 후 건강 회복을 위해 모든 스케줄을 중단하길 했다’더라. 그런 기사를 봤다”고 말하자, 송은이는 “우리가 낸 것도 없지 않아 있다. 기자 분들 요청이 많이 오는데 우리도 공식적인 입장을 정리해야 하지 않냐. 마무리할 멘트가 마땅치 않더라. 다른 데서는 그런 식으로 하길래 그렇게 했다”고 밝혀 웃음을 자아냈다.

김수용은 “웃을 수 있다는 것 자체로 감사하다. 죽었던 사람인데”라며 감사한 마음을 전했다. 이어 김숙이 “마음가짐이 달라졌냐”고 묻자, 그는 “가치관도 달라졌다. 담배에 대해 되게 관대하지 않았냐. 이제는 누가 담배 피운다 하면 '끊어라, 진짜 죽는다'고 한다. 담배를 줄이는 게 아니라 아예 안 피워야 한다. 전자담배도 안 된다”고 강조했다.

김숙은 이에 “‘숙이는 노담’이었는데 ‘수용이는 노담’ 물려 드리겠다”고 응원했다.

