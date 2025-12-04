빌보드코리아, K-뮤직 반영한 신규 글로벌·국내 차트 론칭

빌보드코리아와 빌보드가 K-뮤직(Music)의 흐름과 글로벌 영향력을 보다 정교하게 보여줄 두 개의 새로운 차트를 선보인다.

빌보드코리아는 4일 “K-뮤직을 본격적으로 반영한 글로벌·국내 곡 차트인 빌보드코리아 글로벌 케이 송즈와 빌보드코리아 핫 100을 론칭했다”고 밝혔다.

이번 신규 차트는 K-뮤직이 글로벌 음악 시장에서 어떻게 소비되고 있는지를 빌보드가 공식적으로 집계하는 첫 사례다.

새로운 두 차트는 펜스케 미디어 코퍼레이션 산하 빌보드가 한국에서 전개하는 K-뮤직 프로젝트의 일환으로, 미국 빌보드 본사와 빌보드코리아가 긴밀히 협력해 설계했으며, 글로벌 차트 시스템에서 축적된 노하우에 한국 음악 생태계의 특성과 현장성을 균형 있게 반영했다.

빌보드코리아 글로벌 케이 송즈는 전 세계에서 소비되는 K-뮤직의 인기를 공식적으로 보여주는 글로벌 송즈 차트다. 한국을 포함한 세계 각지의 실제 스트리밍 및 구매 데이터를 기반으로 한다. 이를 통해 K-뮤직이 글로벌 시장에서 어떻게 확산되고 있는지 반응을 한눈에 확인할 수 있다.

빌보드코리아 핫 100은 한국 내에서 가장 사랑받는 곡을 보여주는 국내 중심 송즈 차트다. 언어와 관계없이 현재 한국 대중이 어떤 음악을 가장 많이 듣고 있는지를 직관적으로 보여준다.

두 차트의 산정에는 글로벌 및 국내 주요 음원 플랫폼에서 집계되는 스트리밍 이용 데이터와 음원 판매량 등 공식 데이터가 활용된다. 빌보드는 이를 통해 팬과 업계 모두가 참고할 수 있는 객관적이고 신뢰도 높은 기준을 제시하고, K-뮤직 시장의 투명한 지표 구축을 목표로 하고 있다.

이번 론칭을 통해 글로벌 K-뮤직 팬들은 한국 음악이 세계에서 어떤 반응을 얻고 있는지, 국내에서는 어떤 곡이 가장 큰 지지를 받고 있는지를 한 체계 안에서 비교·이해할 수 있게 된다. 이는 단순한 순위를 넘어 아티스트와 레이블, 팬 커뮤니티를 잇는 ‘공통 언어’로 기능할 것으로 기대된다.

빌보드 실비오 피에트롤롱고 부사장은 “한국 음악의 글로벌 영향력은 이미 널리 입증되어 왔다. 전 세계에서 가장 높은 성과를 거두는 K-뮤직 곡들을 매주 공식적으로 보여줄 것”이라고 전했다.

두 차트는 매주 업데이트되며, 최신 순위는 빌보드코리아 웹사이트와 미국 빌보드 웹사이트에서 확인할 수 있다.

