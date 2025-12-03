‘달걀 논란’ 이경실 子 손보승, 운영 쇼핑몰 결국 폐업

사진= 이경실. 뉴시스 제공

개그맨 이경실의 아들이자 배우로 활동해온 손보승이 운영하던 사업체가 최근 문을 닫았다.

지난달 26일 온라인 쇼핑몰 ‘프레스티지’는 공식적으로 폐업 처리됐다. 이곳은 이경실의 달걀 브랜드 ‘우아란’을 판매하던 곳으로, 손보승이 대표로 이름을 올린 상태였다. 최근 우아란의 고가 논란과 더불어 손보승이 군 복무 중 영리 활동에 나선 것이 아니냐는 의혹이 제기되면서 사이트가 닫힌 것으로 보인다. 우아란은 ‘아트테크닉 서울체험관’에서도 판매가 중단돼 현재는 구매할 수 있는 경로가 없는 상황이다.

손보승은 2021년 비연예인 여자친구의 임신 소식을 알렸고, 이듬해 3월 아들 이훈을 얻었다. 결혼식은 진행하지 않았으며, 소속사 마다엔터테인먼트와의 계약도 종료된 상태다. 올해 6월 훈련소에 입소한 그는 7월 9일부터 상근예비역으로 복무하고 있다. 그러나 부가가치세 일반과세자로 영리 활동을 한 사실이 알려지며 논란이 커졌다. 군법 제16조에 따르면 군인은 군무 외 영리 목적의 활동을 할 수 없고, 국방부장관 허가 없이 이를 어길 경우 징계나 처벌 대상이 된다.

한편 우아란은 난각번호 4번임에도 난각번호 1번 달걀과 비슷한 가격대에 판매되며 논란을 낳았다. 난각번호 마지막 자리는 사육 환경을 뜻하는데, 식품의약품안전처 기준 1번은 방사 사육, 4번은 가장 좁은 기존 케이지 사육을 의미한다. 4번 난각번호는 닭 1마리당 허용되는 공간이 0.05㎡로 A4용지보다 작은 수준이다.

이경실은 지난달 19일 SNS에서 고가 논란과 영리활동 의혹을 해명했다. 그는 “4번 달걀 30구 1만5000원인은 비싼 것이 맞지만 우아란 품질은 시중 달걀보다 월등히 품질이 좋다”며 사과의 뜻을 전했다. 이어 “난각에 표기된 1~4번은 달걀 품질 등급과는 무관하다. 우아란이 높은 가격을 유지하는 이유는 사육환경이 아닌 원료와 사육방식 차이”라고 설명했다. 또한 “강황, 동충하초 등 고가 원료를 급여하고, 농장 위생·질병관리 등을 통해 품질과 신선도를 유지하기 위한 비용이 많이 투입되고 있다. 난각번호 4번만 보고 품질을 판단할 수 없는 것”이라고 강조했다.

손보승의 군 복무 중 영리활동 의혹에 대해서도 “나중을 위해 아들이 군대 가기 전 대표로 등록했지만 손보승과는 전혀 상관없는 일”이라며 “지금까지 계속 투자하는 상황이라서 아직 영리를 취하지 못했다”고 해명했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

