[오늘의 연예 Pick] BTS 지민, 또 완판? 립밤 1시간 만에 매진 → 청룡영화상 효과? 화사 ‘굿 굿바이’, 빌보드 역주행 → 손보승, 군 복무 중 영리활동 의혹…‘우아란’ 판매 사이트 결국 폐업 → 이정하, 내년 1월 해병대 입대 확정 → YG 차세대 걸그룹 베이비몬스터, 'PSYCHO' 뮤비도 1억 뷰 돌파

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ BTS 지민, 또 완판? 립밤 1시간 만에 매진…‘가방에서 꺼냈을 뿐인데’

사진= 방탄소년단 지민. 빅히트뮤직 제공

방탄소년단(BTS) 지민이 또다시 글로벌 시장에서 ‘품절 신화’를 기록하며 막강한 브랜드 영향력을 증명했다.

지민은 최근 보그재팬(Vogue Japan)의 ‘In The Bag’ 콘텐츠를 통해 일상적으로 사용하는 미니백 속 소지품을 일부 공개했다. 영상이 공개된 직후, 그가 소개한 제품들이 세계 각지에서 순식간에 매진되며 이른바 ‘지민 효과(JIMIN EFFECT)’가 재차 폭발했다.

지민은 인터뷰에서 “필요한 것만 들고 다닌다”라며 미니멀한 스타일을 고수한다고 밝혔다. 그의 디올 미니백에는 디올 카드 홀더, 자동차 키, 그리고 “잃어버릴 때마다 또 사서, 집에만 해도 9개 정도 있다”고 말할 만큼 오래 사용해온 바비 브라운 립밤이 자리하고 있었다.

특히 지민이 사용한 바비 브라운 립밤은 일본 공식몰에서 공개 후 단 1시간 만에 매진된 데 이어 대만·미국·캐나다·터키·인도네시아 등 여러 국가에서 연속 품절을 기록했다. 글로벌 공식 사이트에서는 8가지 모든 색상이 완판됐고, 국내 면세점과 백화점에서도 ‘라스트 원’을 구하기 위한 오픈런 현상까지 벌어졌다.

지민이 립밤 브랜드의 광고 모델도 아니고 제품명을 직접 언급하지도 않은 상황에서 단순히 ‘가방에서 꺼낸 것’만으로 완판 사태가 이어지며 그의 영향력이 얼마나 강력한지를 다시 입증했다.

지민이 글로벌 앰버서더로 활동 중인 디올에서도 비슷한 현상이 나타났다. 영상 속에서 사용된 디올 CD 아이콘 카드 홀더는 디올 재팬 공식 스토어에서 하루 만에 품절되었고, 일본 내 디올 매장에서도 빠르게 완판되며 품절 인증 글이 SNS에 이어졌다.

디올 미니백, 카드 홀더, 바비 브라운 립밤까지 이어진 연쇄 품절 현상은 미니멀하면서도 감각적인 지민의 취향과 그에 대한 소비자들의 신뢰가 만들어낸 결과다. 짧은 인터뷰 하나로도 전 세계 소비 트렌드를 움직이는 지민은 ‘솔드 아웃 킹(Sold-Out King)’이라는 별명을 다시 한번 증명했다.

◆ 청룡영화상 효과? 화사 ‘굿 굿바이’, 빌보드 역주행

사진 = KBS 엔터 유튜브 캡처

가수 화사의 신곡 ‘Good Goodbye(굿 굿바이)’가 글로벌 차트에서 거센 역주행 열풍을 일으키고 있다.

2일(현지 시간) 공개된 12월 6일자 빌보드 차트에서 화사의 ‘Good Goodbye’는 빌보드 글로벌 200 차트 43위에 이름을 올리며 다시 주목받고 있다.

이 곡은 지난 10월 15일 발매 직후 “billboard WORLD DIGITAL SONG SALES” 차트 4위에 오른 뒤, 최근 재진입과 함께 2위까지 뛰어오르는 성과를 냈다.

또한 3일 기준 iTunes Song Chart에서도 대만·말레이시아·싱가포르·키르기스스탄 1위를 비롯해 홍콩·인도네시아 2위, 태국·베트남 3위, 미국 27위 등 전 세계 시장에서 강세를 보이며 글로벌 팬들의 인기를 입증했다.

특히 지난 19일 KBS ‘제46회 청룡영화상’에서 배우 박정민과 함께한 축하 무대가 화제성을 견인한 것으로 분석된다. 두 사람은 뮤직비디오 속 장기 연애 커플의 케미를 시상식 무대에서 다시 선보이며 큰 관심을 모았다.

3일 기준 ‘Good Goodbye’ 뮤직비디오는 유튜브 조회수 5,523만 회를 넘어서며 ‘한국 인기 뮤직비디오 Top100’ 1위를 유지 중이다.

한편 화사는 지난해 6월 피네이션으로 이적한 뒤 ‘Maria’, ‘I Love My Body’, ‘NA(나)’ 등 솔로곡을 연달아 발표하며 해외 활동을 활발히 이어가고 있다.

◆ 손보승, 군 복무 중 영리활동 의혹…‘우아란’ 판매 사이트 결국 폐업

배우 손보승. 사진 = 마다엔터테인먼트

개그우먼 이경실의 아들이자 배우인 손보승이 군 복무 중 영리활동 의혹에 휩싸인 가운데, 그의 이름으로 운영되던 달걀 브랜드 ‘우아란’ 판매 사이트가 폐업됐다.

3일 한 매체에 따르면 손보승은 자신의 명의로 운영하던 쇼핑몰 ‘프레스티지’를 지난달 26일 폐업했다. 프레스티지는 이경실의 달걀 브랜드 우아란의 공식 판매 사이트다.

앞서 우아란은 난각번호 ‘4번’에도 불구하고 1번인 동물복지 유정란보다 비싼 가격에 판다는 지적을 받았다. 달걀 난각번호는 사육 환경을 의미하며. 1번은 방사 사육, 2번은 축사 내 평사, 3번은 개선된 케이지, 4번은 기존 케이지 방식이다.

논란이 커지자 이경실은 SNS를 통해 “소비자 입장에서는 식품을 고를 때 무엇을 보느냐만 중요했지 즉, 양질의 달걀을 만든다는 자부심에 소비자의 마음까지 헤아리지 못한 점 진심으로 사과드립니다”라고 밝혔다.

이어 “일반적으로 4번 달걀 30구에 15,000원인 것은 비싼 것이 맞지만 우아란의 품질은 시중에서 판매되고 있는 어떠한 달걀보다 월등히 품질이 좋으며, 가격에 걸맞는 가치를 갖추기 위해 노력하고 연구하고 또한 꾸준한 품질을 위해 노력했다”고 해명했다.

이 과정에서 우아란 판매 사이트의 대표가 아들 손보승으로 등록돼 있어, 군 복무 중 영리활동 중인 것이 아니냐는 지적이 등장하기도 했다. 손보승은 지난 6월 입대해 상근예비역으로 복무 중이다.

군인복무기본법에 따르면 군인이 장관의 허가 없이 영리활동을 하면 징계나 처벌 대상이다. 이에 이경실은 “지금까지 계속 투자 상황이기에 아직 영리를 취하지 못했다”고 알리기도 했다.

◆ 이정하, 내년 1월 해병대 입대 확정…‘무빙 2’ 촬영은?

배우 이정하. 사진 = 뉴시스

배우 이정하가 해병대에 입대한다.

3일 이정하 소속사 나무엑터스는 공식 입장을 통해 “당사 소속 배우 이정하의 입대 일정 관련하여 안내해 드린다. 이정하 배우는 해병대에 지원해 최근 합격 통보를 받았으며, 2026년 1월 26일 해병대 교육훈련단에 입소해 국방의 의무를 이행할 예정”이라고 밝혔다.

소속사는 또한 “다수의 군 장병 및 가족이 함께하는 자리로 별도의 공식 행사는 진행되지 않을 예정이오니 이 점 너른 양해 부탁드린다”고 전했다. 이어 “이정하에게 보내 주시는 변함없는 사랑에 깊이 감사드리며, 성실한 복무를 마치고 한층 더 성장한 모습으로 돌아올 그날까지 따뜻한 응원을 부탁드린다”고 덧붙였다.

이정하는 약 18개월간 복무한 뒤 2027년 7월 25일 전역할 예정이다. 소속사는 이정하가 내년에 제작 예정인 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘무빙’ 시즌2에 함께하지 못한다는 입장도 함께 밝혔다.

한편, 이정하는 현재 ENA 월화 드라마 'UDT: 우리 동네 특공대로 시청자와 만나고 있다.

◆ YG 차세대 걸그룹 베이비몬스터, 'PSYCHO' 뮤비도 1억 뷰 돌파

베이비몬스터의 'PSYCHO' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 회를 돌파했다고 YG엔터테인먼트가 3일 밝혔다.

YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 미니 2집 [WE GO UP] 수록곡 'PSYCHO' 뮤직비디오는 이날 오전 11시 30분께 유튜브 1억 조회수를 넘어섰다. 지난 19일 공개된 지 약 14일 만으로, 올해 발매된 K팝 중 최단 기간 1억 뷰 돌파 기록을 쓴 타이틀곡 'WE GO UP'(약 13일)에 버금가는 매우 빠른 속도다.

이러한 성과는 이미 예견됐었다. 'PSYCHO' 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 '24시간 내 가장 많이 본 동영상' 1위에 올랐고, 월드와이드 트렌딩 뮤직비디오 3일 연속 최정상을 차지하는 등 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 호응을 얻으며 꾸준한 상승세를 이어왔던 터다.

'PSYCHO' 뮤직비디오는 곡의 강렬한 무드를 배가하는 컨셉츄얼한 연출, 꿈과 현실을 넘나드는 몽환적인 분위기로 글로벌 팬들 사이 호평을 얻고 있다. 특히 베이비몬스터 멤버들의 파격적인 변신과 생생한 표현력이 남다른 몰입감을 선사, 한계 없는 콘셉트 소화력을 엿보게 한다는 반응이다.

이로써 베이비몬스터는 팀 통산 15번째 억대 뷰 영상을 보유하게 됐다. 뮤직비디오와 YG 자체 제작 퍼포먼스 비디오를 비롯한 고퀄리티 콘텐츠들이 음악팬들의 마음을 사로잡은 것. 이들의 공식 유튜브 채널 누적 조회수는 65억 회, 구독자 수는 1070만 명을 넘어서며 차세대 '유튜브 퀸'다운 저력을 보여주고 있다.

한편 베이비몬스터는 지난 28일 데뷔 첫 '2025 MAMA AWARDS'에 출연해 'WE GO UP'·'DRIP'과 파리타·아현·로라의 'What It Sounds Like'·'Golden' 커버 무대를 선보였고, 독보적인 퍼포먼스와 라이브 실력으로 화제를 모으고 있다. 연일 이어지는 글로벌 음악팬들의 호평 속 두 영상은 출연자 전체 조회수 1·2위를 차지하는 등 인기 고공행진 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]