쿠팡 집단 소송 본격화…유사사건 배상액 1인당 10만원 수준

3000만건이 넘는 개인정보가 유출된 쿠팡 사태를 둘러싸고 이용자들의 집단소송 참여가 빠르게 늘고 있다. 법무법인별로 소송 의사를 밝힌 인원만 수천명에 달하지만 과거 유사 사건을 고려할 때 실제 배상 규모는 크지 않을 것이라는 전망이 나온다.



3일 법조계에 따르면 여러 법무법인이 쿠팡 이용자들을 대리해 손해배상 청구와 분쟁조정 절차를 잇따라 진행 중이다. 가장 먼저 소장을 제출한 법무법인 청은 지난 1일 이용자 14명과 함께 1인당 20만원의 위자료를 요구하는 소송을 서울중앙지법에 제기했다. 곽준호 법무법인 청 변호사는 “이후 소송 참여 의사를 밝힌 인원이 800명가량으로 늘었다”고 밝혔다.



법무법인 지향도 집단소송 참여자를 모집해 2500명의 위임계약을 마쳤다. 전날에는 이용자 30여명을 대리해 개인정보분쟁조정위원회에 분쟁조정을 신청했다. 지향은 과거 롯데카드 개인정보 유출 사건에서 피해자 소송을 수행한 바 있다.



번화 법률사무소 역시 전날 기준 약 3000명의 위임계약을 확보했으며 로피드 법률사무소에도 2400명 이상이 소송 참여 의사를 밝힌 상태다.



다만 과거 판례를 고려하면 실제 배상액은 크지 않을 가능성이 크다. 2014년 KB국민·NH농협·롯데카드에서 1억여건의 개인정보가 유출된 사건에서 법원은 피해자 1명당 최대 10만원만 지급하라는 판결을 내렸다. 당시 피해자들은 20만~70만원을 요구했으나 실질적 재산 피해가 인정되지 않은 데다 카드사들의 2차 피해 방지 조치가 참작됐다.



이후 2016년 인터파크, 2024년 모두투어 개인정보 유출 사건에서도 동일하게 1인당 10만원의 배상이 결정된 바 있다. 반대로 기업 책임이 인정되지 않은 경우도 있다. 2014년 KT 가입자 981만명의 개인정보 1170만건이 유출된 사건에서 피해자들은 1인당 50만원을 요구했지만, 대법원은 “KT가 법령상 보호조치를 이행했다”며 손해배상 책임을 인정하지 않았다.



또한 소송에 참여한 이용자만 배상 대상에 포함돼, 전체 피해자에게 일괄적 구제가 이뤄지지 않는 점도 한계로 지적된다. 하희봉 로이드 법률사무소 대표변호사는 “배상 판결이 내려지더라도 소송에 참여하지 않은 이용자는 혜택을 받을 수 없다”고 설명했다.



이와 함께 2차 피해 우려도 점점 커지고 있다. 최근 온라인상에서는 쿠팡 사태 이후 로그인 시도와 스미싱 등 피해를 봤다는 사례가 잇따르고 있다. 특히 본인의 쿠팡 계정에 비정상적인 로그인이 있었다는 게시글이 많았다.



한 소비자는 온라인 커뮤니티에 “내가 사용하지 않은 기기로 쿠팡 계정에 로그인한 기록이 확인돼 쿠팡 고객센터에 신고했다”고 밝혔다. 또 로그인 기록이 대한민국이 아니라 필리핀 등 해외로 나타나거나 위치를 알 수 없는 곳으로 표시된 사례도 여러 건이었다.



박대준 쿠팡 대표는 이날 국회 정무위 현안 질의에 참석해 허영 더불어민주당 의원 질의에 “망 분리가 돼 있어서 결제 정보는 같이 보관하고 있지 않다”면서 “결제 정보는 유출되지 않았다”고 강조했다.

