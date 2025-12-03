“기다리는가? 나도” 박봄, 의미심장 근황 공개

사진= 박봄 SNS

그룹 2NE1 출신 가수 박봄이 근황을 전하며 팬들의 관심을 모았다.

박봄은 2일 자신의 SNS에 “기다리는가? 나도”라는 메시지와 하트 이모티콘, 그리고 셀카 사진을 게재했다. 사진 속 그는 모자를 깊게 눌러쓴 채 카메라를 바라보고 있으며, 진한 아이라인과 붉은 립 메이크업으로 화려한 분위기를 연출했다. 또렷한 이목구비와 날렵한 턱선도 눈길을 끌었다.

박봄은 지난 10월 SNS에 과거 소속사와의 정산 문제를 주장하며 고소장 이미지를 올려 논란을 빚었으나, 해당 게시물은 이후 삭제됐다. 당시 소속사 측은 정산 문제는 없다고 밝히며 “박봄은 모든 활동을 중단하고 치료와 회복에 전념하고 있다”고 전했다.

박봄은 2009년 2NE1 멤버로 데뷔해 ‘I Don’t Care’, ‘내가 제일 잘 나가’ 등 히트곡을 남겼으며, 솔로곡 ‘You And I’, ‘Don’t Cry’ 등을 통해 독보적인 음색을 인정받았다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

