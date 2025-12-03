문체부 내년 예산 7조8555억원 확정…올해 대비 11.2% 증가

문화체육관광부는 2026년도 문체부 예산이 7조 8555억 원으로 최종 확정됐다고 3일 밝혔다. 올해 본예산 대비 7883억 원(11.2%)이 증가한 규모다. 문체부는 이번 예산을 ‘K-컬처’ 300조원 시대 출발을 위한 예산으로 콘텐츠산업의 국가전략산업화, 국민이 함께 누리는 관광 등에 주력해 편성했다고 밝힌 바 있다.

부문별로 살펴보면 콘텐츠 부문에서는 ▲‘K-콘텐츠’ 펀드 출자(4300억 원, +1350억 원) ▲인공지능 콘텐츠 제작 지원(238억 원, +158억 원), ▲대중음악 공연환경개선 지원(120억 원, 신규), ▲‘K-콘텐츠’ 복합문화공간 조성(155억 원, +150억 원) ▲게임 제작 환경 인공지능 전환 지원(75억 원, 신규) ▲방송영상 온라인동영상서비스(OTT) 특화콘텐츠 제작지원(399억 원, +96억 원) 등 총 1조 6177억 원을 편성했으며 올해 대비 가장 큰 폭(3443억 원)으로 예산이 증가했다.

문화예술 부문에서는 ▲‘K-아트’ 청년창작자 지원(180억 원, 신규) ▲‘K-뮤지컬’ 지원(244억 원, +213억 원) ▲예술인 복지금고(50억 원, 신규), ▲예술산업 금융지원(융자 200억 원, 보증 50억 원, 신규) ▲청년문화예술패스(361억 원, +191억 원) ▲통합문화이용권(2915억 원, +279억 원) 등을 포함해 올해 예산 대비 2830억 원(11.9%)이 증가한 2조 6654억 원을 편성했다. 올해 대비 두 번째로 높은 증가 폭이다.

관광 부문에서는 ▲지역사랑 휴가지원제(65억 원, 신규) ▲근로자 휴가지원(107억 원, +37억 원) ▲‘(가칭)핫스팟 가이드(10억 원, 신규)’ ▲K-지역관광 선도권역 프로젝트(50억 원, 신규) ▲글로벌 관광특구(30억 원, +24억 원) ▲관광산업 금융지원(7105억 원, +910억 원) 등 올해보다 1327억 원(9.8%)이 증가한 1조 4804억 원을 편성했다.

체육 부문에서는 ▲공공체육시설 개·보수(953억 원, +294억 원) ▲어르신 대상 스포츠 프로그램 지원(75억 원, 신규), ▲예비국가대표 양성(30억 원, 신규) ▲체육인 직업안정 지원(88억 원, +38억 원) ▲스포츠산업 금융지원(2,884억 원, +100억 원) 등 올해보다 248억 원(1.5%)이 증가한 1조 6987억 원을 편성했다.

문체부는 “2026년 문체부 예산 7조 8555억 원은 ‘K-컬처’의 성장을 가속화하고 문화예술의 창작 기반을 두텁게 하며 국민 누구나 일상에서 문화와 관광, 체육을 즐길 수 있는 환경을 조성하는 데 소중한 재원으로 사용될 예정”이라며 “내년 예산을 효율적으로 집행해 ‘K-컬처’의 세계적인 확산을 뒷받침하는 데 힘쓸 계획”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

