BTS 지민, 또 완판? 립밤 1시간 만에 매진…‘가방에서 꺼냈을 뿐인데’

방탄소년단(BTS) 지민이 또다시 글로벌 시장에서 ‘품절 신화’를 기록하며 막강한 브랜드 영향력을 증명했다.

지민은 최근 보그재팬(Vogue Japan)의 ‘In The Bag’ 콘텐츠를 통해 일상적으로 사용하는 미니백 속 소지품을 일부 공개했다. 영상이 공개된 직후, 그가 소개한 제품들이 세계 각지에서 순식간에 매진되며 이른바 ‘지민 효과(JIMIN EFFECT)’가 재차 폭발했다.

지민은 인터뷰에서 “필요한 것만 들고 다닌다”라며 미니멀한 스타일을 고수한다고 밝혔다. 그의 디올 미니백에는 디올 카드 홀더, 자동차 키, 그리고 “잃어버릴 때마다 또 사서, 집에만 해도 9개 정도 있다”고 말할 만큼 오래 사용해온 바비 브라운 립밤이 자리하고 있었다.

특히 지민이 사용한 바비 브라운 립밤은 일본 공식몰에서 공개 후 단 1시간 만에 매진된 데 이어 대만·미국·캐나다·터키·인도네시아 등 여러 국가에서 연속 품절을 기록했다. 글로벌 공식 사이트에서는 8가지 모든 색상이 완판됐고, 국내 면세점과 백화점에서도 ‘라스트 원’을 구하기 위한 오픈런 현상까지 벌어졌다.

지민이 립밤 브랜드의 광고 모델도 아니고 제품명을 직접 언급하지도 않은 상황에서 단순히 ‘가방에서 꺼낸 것’만으로 완판 사태가 이어지며 그의 영향력이 얼마나 강력한지를 다시 입증했다.

지민이 글로벌 앰버서더로 활동 중인 디올에서도 비슷한 현상이 나타났다. 영상 속에서 사용된 디올 CD 아이콘 카드 홀더는 디올 재팬 공식 스토어에서 하루 만에 품절되었고, 일본 내 디올 매장에서도 빠르게 완판되며 품절 인증 글이 SNS에 이어졌다.

디올 미니백, 카드 홀더, 바비 브라운 립밤까지 이어진 연쇄 품절 현상은 미니멀하면서도 감각적인 지민의 취향과 그에 대한 소비자들의 신뢰가 만들어낸 결과다. 짧은 인터뷰 하나로도 전 세계 소비 트렌드를 움직이는 지민은 ‘솔드 아웃 킹(Sold-Out King)’이라는 별명을 다시 한번 증명했다.

