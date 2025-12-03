마침내, 오피셜…최형우, 2년 총액 26억원에 삼성 ‘컴백’

사진=삼성라이온즈 제공

프로야구 삼성이 자유계약선수(FA) 최형우와 계약했다.

팀 전력 강화를 위해 삼성은 타선에 확실한 무게감을 실어줄 수 있는 최형우를 영입했다. 2년간 인센티브 포함 최대총액 26억원의 조건으로 컴백한다.

최형우는 KBO리그에서 20시즌을 뛰었다. 2002년 삼성의 2차 6라운드(48순위) 지명으로 프로 무대에 뛰어들었지만 한차례 방출을 경험한 뒤 재입단했다.

사진=삼성라이온즈 제공

2008년부터 본격적인 경력을 쌓기 시작했고 2010년대 초반 삼성이 4년 연속 통합우승을 달성하는 과정에서 크게 기여한 바 있다.

2016년 말 생애 첫 FA 자격을 획득한 최형우는 4년 총액 100억원의 조건으로 KIA로 이적했다. 이후 9시즌을 치른 뒤 이번 계약을 통해 다시 삼성으로 복귀하게 됐다.

최형우의 가세로 구자욱, 르윈 디아즈, 김영웅 등 장타력을 갖춘 기존 좌타라인에 파괴력이 더해질 전망이다. 아울러 만 42세까지 녹슬지 않은 기량을 보여주고 있는 최형우의 노하우를 팀 내 젊은 선수들이 배울 수 있기를 구단은 기대하고 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]