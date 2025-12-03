서지혜, 김지훈 쟁취 위해 이정재와 연합작전 돌입 (‘얄미운 사랑’)

배우 서지혜가 디테일 연기의 정석을 보여주며 극의 텐션을 책임졌다.

지난 1일(월), 2일(화) 방송된 tvN 월화드라마 ‘얄미운 사랑’(연출 김가람, 극본 정여랑, 기획∙제작 스튜디오드래곤, 스튜디오앤뉴, 아티스트컴퍼니) 9, 10회에서 서지혜는 ‘스포츠은성’ 최연소 연예부 부장 윤화영 그 자체로 분해, 목표를 향해 달리는 캐릭터의 본능을 완벽히 표현하며 시청자들의 시선을 이끌었다.

이번 회차에서 화영은 겉으로는 냉철하고 직설적이지만, 내면에는 흔들림과 상처를 품은 입체적인 면모를 드러냈다. 화영은 임현준(이정재 분)과의 식사 자리에서 비즈니스적인 날카로운 질문을 던지며 기자로서 팩폭러 모멘트를 선보이는가 하면, “분명 뭐 있는데”라며 묘하게 달라진 현준과 위정신(임지연 분)의 사이를 의심하는 모습으로 보는 재미를 더했다.

이어 이재형(김지훈 분)과 얽히고설킨 화영의 과거사도 공개됐다. 과거 화영은 불의의 사고로 다친 재형에게 냉정하게 이별을 고했고, 이 장면에서 서지혜는 절제된 감정 연기로 캐릭터가 지닌 복잡한 내면을 고스란히 전달했다.

한편 눈치 백단 화영은 엇갈린 재형과의 관계를 바로잡기 위해 직접 행동에 나섰다. 정신에게 마음이 있는 현준에게 “혹시 위정신 기자 좋아하세요? 나랑 편 먹을래요, 딴 놈한테 양보하실래요?”라며 연합작전을 제안한 것.

이후 화영은 정신을 현준의 전담 기자로 세우고, 정신과 현준의 영화관 만남을 자연스럽게 성사시키는 등 상황을 단번에 읽고 관계 판도를 뒤집어가는 모습으로 흥미를 자아냈다. 방송 말미에선 화영이 X 연인 재형과 엇갈렸던 감정을 바로잡기 위해 재형과 정신의 데이트에 함께 하겠다고 용기를 낸 가운데, 화영의 직진이 과연 극에 어떤 영향을 끼칠지 호기심을 자극하고 있다.

‘믿고 보는 배우’ 서지혜의 활약은 매주 월, 화요일 저녁 8시 50분 방송되는 tvN 월화드라마 ‘얄미운 사랑’에서 확인할 수 있으며, 오는 8일(월), 9일(화)에는 한 주간 쉬어간다.

