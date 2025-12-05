러너블-임팩시스, 손잡았다… “러닝, 마라톤 대회 등 콘텐츠 공동기획”

러너블과 임팩시스의 협약 체결 이미지. 러너블 제공

소셜 러닝 플랫폼 러너블이 소프트웨어 개발사 임팩시스와 손잡아 러닝 특화 콘텐츠 공동 기획에 나선다고 5일 밝혔다.

러너블과 임팩시스는 최근 러닝 생태계 조성을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 양사의 핵심 역량을 결합해 전국의 러너들에게 더욱 풍부한 러닝 경험을 제공한다는 계획이다.

러너블은 국내외 달리기 대회 정보와 러닝 팁 등을 제공하는 플랫폼으로, 커뮤니티 형성과 대회 티켓팅, 기록 관리 서비스 운영에 강점을 가졌다. 임팩시스는 다양한 디지털 플랫폼 개발 경험과 기술력을 보유한 IT 기업으로서 러닝 생태계 고도화를 위한 서비스 연계 파트너로 참여한다.

양사는 러닝·마라톤 대회, 러닝 프로그램, 런트립 상품 같은 콘텐츠를 공동 기획하고, 각 지역이 가진 다양한 자연환경과 관광 자원을 러닝 경험과 결합한 새로운 러닝 목적지로 브랜딩할 예정이다.

구체적으로 러너블은 주요 러닝·마라톤 대회의 참가 신청, 기록 관리, 대회 정보 제공 등을 디지털로 지원하며, 앱·웹 내 대회 소개, 뉴스레터, SNS 채널 등을 활용해 러닝 콘텐츠를 집중적으로 알릴 예정이다.

임팩시스는 각 지역의 특성을 반영한 러닝 코스와 대회 포맷 기획·발굴에 역량을 집중하고, 산·해변·도심을 아우르는 다양한 코스를 경험할 수 있도록 계절·지역 단위 특화 러닝 프로그램 확대를 추진한다.

아울러 양사는 러닝 데이터를 기반으로 한 서비스·기술 개발 등 다양한 협업 과제에도 상호 협력할 예정이다. 숙박, 교통, 지역 맛집, 관광 명소 등을 러닝 동선과 연계해 러너가 ‘달리러 가는 여행지’를 자연스럽게 떠올릴 수 있도록 하고, 이를 다양한 러닝 데이터와 연계해 콘텐츠와 서비스를 고도화하는 것이 목표다.

류영호 러너블 대표는 “이번 협약으로 전국의 러너들에게 언제 어디서나 수준 높은 러닝 콘텐츠와 서비스를 제공함으로써 각자의 러닝 경험을 한층 확대하고, 더욱 즐거운 러닝 문화를 만들 수 있을 것”이라며 “장기적 협력을 통해 국내 러닝 생태계의 지속 가능한 성장 모델을 구축하겠다”고 말했다.

신승렬 임팩시스 대표는 “러닝 분야에서 새로운 서비스와 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 국내 러너들에게 보다 혁신적이고 편리한 러닝 환경을 제공하고, 러닝 산업의 발전에 기여하겠다”고 전했다.

