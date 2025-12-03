“돈 좀 있어? 없어 보이는데”…‘불법 도박’ 신정환, 광고 모델로 깜짝 근황

불법 도박 논란으로 방송 활동이 뜸했던 그룹 컨츄리꼬꼬 출신 신정환이 광고모델로 활동 중인 근황을 공개했다. 사진 = 신정환 SNS 계정

불법 도박 논란으로 방송 활동이 뜸했던 그룹 컨츄리꼬꼬 출신 신정환이 광고모델로 활동 중인 근황을 공개했다.

신정환은 지난 2일 자신의 SNS에 한 요식업 브랜드 모델로 활동하는 모습이 담긴 사진과 영상을 게재했다.

브랜드 측은 신정환을 모델로 기용한 이유에 대해 “사람들은 묻습니다. ‘왜 하필 신정환이냐고’. 우린 답합니다. 우린 원래 평범한 길은 안 가니까”라고 밝혔다. 이어 “예상 밖의 캐스팅, 숱한 오해와 굴곡. 하지만 결국엔 웃음으로 예능으로 뒤집어본 남자. 그리고 앞으로도 뒤집을 남자. 바닥을 넘어 지하 터널까지 찍어본 남자”라면서 “그 맵디매운 인생 서사가 브랜드의 맛과 닮았다”고 설명했다.

영상 속 신정환은 “저를 모델로 써준 사장님이 신기했다”고 말하며 “돈 좀 있어? 없어 보이는데”라고 말한 뒤 돈을 받아 손가락으로 한 장씩 흩날리는 퍼포먼스를 선보였다. 또 ‘뎅기열이면 입맛이 없다던데’라는 말에도 개의치 않고 “뎅기열이 언제 적인데. 입맛 완전히 돌아왔다”며 개의치 않는 모습을 보였다. 그는 “꽃게에 ‘올인’했다”고 말하는가 하면, 촬영자가 “‘짝귀님이 여기는 무슨 일이냐. 여기 페소도 받냐’고 말하자 “필리핀? 진짜 왜 그러냐”며 발끈하는 연기도 선보였다.

한편, 신정환은 2010년 해외 원정 도박 혐의로 구속 기소돼 징역 8개월 실형을 선고받았다. 이 과정에서 도박 사실을 숨기려 필리핀에서 뎅기열에 걸렸다고 주장했으나 거짓으로 밝혀지기도 했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

