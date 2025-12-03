이동건, 부모님 결혼 46주년 맞아 리마인드 웨딩 선물…딸 로아는 어디에?

배우 이동건이 부모님의 결혼 46주년을 맞아 리마인드 웨딩을 선물했다. 사진 = 이동건 SNS 계정

배우 이동건이 부모님의 결혼 46주년을 맞아 리마인드 웨딩을 선물했다.

이동건은 2일 자신의 SNS에 부모님의 리마인드 웨딩 사진을 공개했다.

사진 속 웨딩홀은 화이트 플라워로 꾸며져 있었고, 이동건은 부모님과 나란히 서 따뜻한 미소를 지었다. 다만 딸 로아의 모습은 보이지 않아 아쉬움을 남겼다.

앞서 이동건은 SBS ‘미운 우리 새끼’에서 해당 리마인드 웨딩을 준비하는 과정을 공개한 바 있다. 그는 웨딩숍에서 부모님에게 “두 분 결혼식 기억나시냐”고 물었고, 아버지는 “종로 2가에서 했었다”며 46년 전 결혼식 사진을 꺼내 들었다. 어머니 역시 웨딩드레스를 보며 “그때도 이런 걸 입었던 기억이 난다”고 추억을 떠올렸다.

또한 아버지는 리마인드 웨딩 현장에서 “진짜 선물”이라며 금팔찌를 건네 감동을 더했다. 이를 지켜본 서장훈은 “아까는 표정이 굳어 계시더니 지금은 완전히 다르다”며 웃음을 자아냈다.

한편, 이동건은 2017년 배우 조윤희와 결혼해 딸 로아를 얻었으나, 2020년 이혼 후 홀로 지내고 있다. 최근 ‘미우새’를 통해 솔직한 일상과 건강 상태를 공개하며 많은 응원을 받고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

